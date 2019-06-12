Наряды для косплея

Современные подростки сейчас активно развивают косплей. Косплей — это переодевание людей в новые образы, которые полностью повторяют стиль выбранного героя. Если объяснять простым языком, то это направление означает игровое перевоплощение. Найти и выбрать костюмыдэдпула можно на этом ресурсе.

Как создать косплей-образ?

Такая тематика обычно привлекает современных подростков и людей старшего образа. Удивительно, но косплей присутствовал уже давно, вспомнить только детские утренники, где всех переодевали под определенных персонажей. Такие переодевания позволяют перевоплотиться в любимого персонажа, без каких-либо хирургических вмешательств.

Чтобы создать образ самостоятельно, нужно только найти походящий костюм и сделать специальный макияж. Главные навыки для создания образа - фантазия и творчество.

Прежде чем создавать наряд, необходимо определится с образом. Для этого учитывают все детали персонажа, чтобы более точно повторить внешний вид. Для тех, кто не определился еще с главным героем, может рассмотреть несколько предложенных вариантов:

• Аниме. Этот вариант косплея пользуется огромным спросом на различных фестивалях. Костюм для такого образа достаточно легкий, а сделать его в домашних условиях можно из подручных средств. Основной акцент в таком образе - макияж. Именно на него придется потратить кучу времени и сил.

• Куклы. Любители детских игрушек часто переносят своих героев в реальную жизнь. Для косплея можно использовать не только целый наряд, но и просто дополнить свой образ сопровождающим в виде куклы.

• Оригинальный. Такой вариант подразумевает создание своего собственного персонажа, который никак не связан с книгами, фильмами и сериалами. Такой образ отлично подойдет для детского утренника, но если этот наряд на конкурс, то жури не сможет оценить его по достоинству.

• Фотография. Удивительно, но даже для участия в конкурсе косплея не обязательно постоянно ходить в наряде. Существует разновидность конкурсного косплея, где люди просто показывают фотографии в сделанном образе. Такой вариант менее затратный, но при этом все равно придется переодеваться и красится для того, чтобы сделать фото.

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