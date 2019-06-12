Особенности нержавеющей стали

В практически любой сфере жизни часто используют изделия из металла и нержавеющей стали. Такие материалы применяют для создания зданий, помещений, а также в сфере машиностроения для изготовления транспортных средств. Выбрать листы из нержавеющей стали можно на этом ресурсе https://steelservice.com.ua/nerzhaveyushie-listi/.

Особенности материала.

Нержавеющая сталь — это один из самых распространенных материалов, который пользуется спросом практически в любой сфере жизни. Благодаря крупному масштабу производства и широкому ассортименту, нержавеющая сталь постоянно используется в отраслях народного хозяйства.

Такой материал был открыт еще в 1913 году знаменитым металлургом Генри Бреали. Это открытие стало настоящий прорывом в сфере металлургии и позволило создавать новые товары. Современный рынок представляет более 250 разных марок нержавейки, которые имеют особые свойства. Все положительные характеристики металла сохраняются даже в готовых изделиях.

Нержавеющая сталь достаточно популярный материал, который активно используется в следующих сферах жизни:

• Для бумажной промышленности.

• В сфере машиностроения и станкостроения.

• Для химической промышленности, где изделия подвергаются сильному воздействию агрессивных сред.

• В медицинской отрасли.

• Для строительной и архитектурной сферы.

• Для изготовления предметов домашнего пользования.

• В пищевой промышленности.

Нержавеющая сталь - универсальный материал, который отлично реагирует практически на любые внешние воздействия.

Такой материал также делят на несколько классификаций. Выделяют несколько из них:

• Феритные хромистые. Такие сплавы содержат до 20% хрома. Сам материал отличается высокой стойкостью к любым видам коррозии. В основном применяется в тяжелой промышленности для изготовления котлов.

• Хромно-никелевые. Содержат до 8% никеля и обладают высокими эксплуатационными свойствами.

• Мартенситные. Это самый недорогой вариант сплава, который имеет высокую износостойкость и прочность.

• Комбинированные - это наиболее качественный материал, который сохранил в себе только лучшие характеристики от других сплавов.

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