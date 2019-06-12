Церемония открытия Национальной парусной Лиги состоялась в Нижнем Новгороде Спорт

Церемония открытия Национальной парусной Лиги состоялась в Нижнем Новгороде Фото: НИА Нижний Новгород

Торжественная церемония открытия IV этапа Национальной парусной Лиги 2019, высший дивизион, состоялась в Нижнем Новгороде 14 июня. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие прошло у катера "Герой". В нем приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов, председатель областного Законодательного собрания Евгений Лебедев и заместитель председателя регионального парламента Александр Табачников.

Эта Лига является многоэтапным соревнованием, которое проходит по особому формату гонок с пересадками экипажей. Каждая гонка длится около 20 минут и проходит в непосредственной близости от берега. Как отметил Александр Югов, данный вид спорта всегда привлекает зрителей, что способствует и росту туристической привлекательности региона.

"В Нижегородской области сейчас парусным спортом занимаются более 450 человек. Наша задача, чтобы их было как можно больше. Возможностей попробовать свои силы хватает. Мы в этом году проводим десять региональных регат, в прошлом году было восемь. Например, уже в августе в Городецком районе пройдет 40-я Всероссийская парусная регата "Кубок Алексеева", - отметил Александр Югов.

В Нижегородскую область Лига приехала во второй раз в истории проекта. В рамках мероприятия состоялся парад команд-участников Высшего дивизиона. Штандарты с названиями команд несли юные яхтсмены, будущие участники Детского дивизиона Национальной парусной Лиги – воспитанники Нижегородского детского речного пароходства.

"Наш регион имеет развитое судостроение, учебные заведения, где готовят моряков и речников. Много лет в Нижнем Новгороде при поддержке депутатов Законодательного собрания действует "Нижегородский морской клуб", успешно работает "Детское речное пароходство". Благодаря энтузиастам, педагогам, школьники со всей Нижегородской области создали "Волжскую солнечную флотилию" из судов на солнечных батареях и добились успехов на Международных соревнованиях. И конечно, нижегородцы по-настоящему любят и ценят парусный спорт, поэтому здесь можно всегда найти благодарных зрителей и поклонников этого спортивного мастерства", - отметил Евгений Лебедев.

Соревнования проводятся с целью развития парусного спорта и спортивного клубного движения в РФ, привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом, содействия расширению спортивных связей между яхтенными клубами.

"Волжская акватория интересна не только "историей", но и "географией": здесь есть и ветер, и течение, поэтому возможно участникам соревнований придётся непросто. Думаю, нас ждут напряженная, интересная борьба и яркие эмоции", - сказал Александр Табачников.

Создание условий и популяризация спорта – одна из ключевых задач ближайших нескольких лет. В рамках нацпроекта "Демография" в Нижегородской области реализуется проект "Спорт – норма жизни". Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году спортом должны заниматься не менее 55% жителей страны.