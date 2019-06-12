Нижегородским муниципалитетам впервые предоставлена субсидия на проектирование новых дорог Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Муниципальным образованиям впервые предоставлена субсидия на проектирование новых дорог. Об этом министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Власов сообщил на заседании коллегии 13 июня, посвященной реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области".

В 2019 году на реализацию мероприятий госпрограммы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" запланировано 22,1 млрд рублей. Большая часть средств будет направлена на ремонт и содержание автомобильных дорог, а также на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

Говоря о планах на этот год, Вадим Власов особо отметил поддержку, которая будет оказана муниципалитетам. На ремонт местных дорог предусмотрена субсидия из областного бюджета в размере 600 млн рублей. Планируется отремонтировать 46,8 км автодорог и более тысячи погонных метров искусственных сооружений.

Продолжается и реализация программы "Строительство автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции".

"До 2018 года Нижегородская область в этой федеральной программе не участвовала. В прошлом году было построено четыре объекта, в этом году планируется построить 14. Кроме того, решена еще одна проблема. Раньше муниципалитеты не участвовали в программе по причине отсутствия проектной документации – не было денег на проект. Теперь субсидии из бюджета можно направить и на проектную работу", - сказал Вадим Власов.

В текущем году муниципальным образованиям предоставлена субсидия на изготовление проектной документации по 18 объектам.

Коллегия регионального минтранса собралась впервые. В заседании приняли участие руководители профильных ведомств, УИГБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, прокуратуры, депутаты Законодательного собрания и городской Думы, главы муниципалитетов, транспортных предприятий, общественники. Встречи в таком формате решено сделать регулярными.

"Для нас не бывает неудобных вопросов. Обратная реакция от общественности и особенно критика идет нам только на пользу. Она позволяет оперативно реагировать на замечания и устранять их в кратчайшие сроки", - добавил Вадим Власов.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина госпрограмма на 2019 год сформирована в соответствии с приоритетными направлениями Стратегии развития области и развития дорожной отрасли региона. Главная задача – максимально эффективно распределить выделенное финансирование.