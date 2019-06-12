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Общество

Рейды по квартирам должников Дзержинска и Кстова помогли погасить 3,4 млн рублей за воду и тепло

14 июня 2019 14:31  [110] Общество

Почти 3,4 млн рублей задолженности за отопление и горячую воду погасили в мае 2019 года жители Дзержинска и Кстова по итогам совместных рейдов по квартирам должников, организуемых нижегородским филиалом ЭнергосбыТ Плюс совместно со службой судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такие рейды проводятся еженедельно по адресам граждан, в отношении которых уже вынесено решение о принудительном взыскании задолженности за тепло и горячую воду. В ходе рейдов гражданам вручаются уведомления о возбуждении исполнительных производств, а также повестки о вызове к приставу.

"Наличие долга за отопление и горячую воду не является неожиданностью для жителей. Ежемесячно в квитанции ЕРКЦ указывается информация о задолженности в графе "Общий долг справочно", и этот факт является для неплательщика первым признаком того, что в отношении него готовятся документы в суд или уже вынесено судебное решение о принудительном взыскании. Так что должникам за отопление и горячую воду рекомендуем оплатить задолженность в кратчайшие сроки, чтобы не дожидаться прихода приставов", - сказал директор Нижегородского филиала ЭнергосбыТ Плюс Александр Бобров.

Филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направляет документы в суд в отношении тех жителей, чья задолженность за отопление или горячую воду перед ПАО "Т Плюс" превысила период двух месяцев.

Очередной рейд по квартирам должников планируется 19 июня.

СПРАВКА:
Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" является агентом, оказывающим услуги по исполнению сбытовых функций поставщику отопления и ГВС филиалу "Нижегородский" ПАО "Т Плюс".

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