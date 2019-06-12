Около тысячи цветов и саженцев высадили нижегородцы в рамках проекта "Цветущий город"

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Около тысячи цветов и саженцев высадили жители Нижнего Новгорода в рамках проекта "Цветущий город". Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.
Проект был реализован с 15 мая по 12 июня 2019 года. Нижегородцы высаживали растения на территории своих дворов. Акция состоялась во всех восьми районах Нижнего Новгорода.
Самую большую клумбу - около 110 кв. м. - разбили жители Ленинского района.
В управлении по связям со СМИ напомнили, что по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова в ближайшие пять лет в городе планируется благоустроить около 200 территорий: скверы, парки, малые архитектурные формы.
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