Последние новости рубрики Общество
14 июня 2019 16:32  [62] Единый храмовый комплекс Крестовоздвиженского монастыря хотят создать на пл.Лядова
14 июня 2019 15:56  [115] "Главная составляющая системы здравоохранения – это профессиональный труд врачей", - Евгений Лебедев
14 июня 2019 15:23  [29] Двенадцать дворов будет благоустроено в Кулебакском районе в 2019 году
14 июня 2019 14:45  [61] "Поезда здоровья" побывали в 32 населенных пунктах 11 районов Нижегородской области
14 июня 2019 14:45  [113] Около тысячи цветов и саженцев высадили нижегородцы в рамках проекта "Цветущий город"
14 июня 2019 14:31  [109] Рейды по квартирам должников Дзержинска и Кстова помогли погасить 3,4 млн рублей за воду и тепло
14 июня 2019 13:32  [100] Нижегородским муниципалитетам впервые предоставлена субсидия на проектирование новых дорог
14 июня 2019 13:19  [214] Право на достройку ЖК "Новинки Smart City" получил "Фонд защиты прав граждан"
14 июня 2019 13:04  [110] Денис Москвин провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя "Единой России"
14 июня 2019 12:43  [144] Газонную траву высаживают на придорожной полосе Зеленского съезда в Нижнем Новгороде
Общество

Около тысячи цветов и саженцев высадили нижегородцы в рамках проекта "Цветущий город"

14 июня 2019 14:45  [113] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Около тысячи цветов и саженцев высадили жители Нижнего Новгорода в рамках проекта "Цветущий город". Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Проект был реализован с 15 мая по 12 июня 2019 года. Нижегородцы высаживали растения на территории своих дворов. Акция состоялась во всех восьми районах Нижнего Новгорода.

Самую большую клумбу - около 110 кв. м. - разбили жители Ленинского района.

В управлении по связям со СМИ напомнили, что по поручению мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова в ближайшие пять лет в городе планируется благоустроить около 200 территорий: скверы, парки, малые архитектурные формы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph