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Четыре человека пострадали от укусов змей в Нижегородской области с начала мая. Об этом сообщили в региональном минздраве.
За медицинской помощью из-за укусов змей обратились трое взрослых и один ребенок. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.
Как сообщает КП - Нижний Новгород, ребенка змея укусила в Выксе. Это произошло с 12-летним мальчиком 6 июня. Его доставили в больницу, где ребенок несколько дней находился в реанимации.
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