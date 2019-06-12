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Происшествия

Четыре человека пострадали от укусов змей в Нижегородской области с начала мая

14 июня 2019 15:18  [81] Происшествия

Фото: Donald Tong

Четыре человека пострадали от укусов змей в Нижегородской области с начала мая. Об этом сообщили в региональном минздраве.

За медицинской помощью из-за укусов змей обратились трое взрослых и один ребенок. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщает КП - Нижний Новгород, ребенка змея укусила в Выксе. Это произошло с 12-летним мальчиком 6 июня. Его доставили в больницу, где ребенок несколько дней находился в реанимации.

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