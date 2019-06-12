Глеб Никитин подписал постановление о сдаче объектов культурного наследия в аренду за один рубль Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к государственной собственности Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Постановление было разработано по поручению главы области в рамках исполнения федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ". Оно устанавливает порядок предоставления физическим и юридическим лицам в аренду неиспользуемых и относящихся к государственной собственности Нижегородской области объектов культурного наследия и порядок расторжения договоров аренды таких объектов.

Действия положения распространяется также на ценные объекты градостроительной среды и вновь выявленные объекты культурного наследия, которые относятся к имуществу государственной казны Нижегородской области, либо закреплены за государственными унитарными предприятиями или государственными учреждениями региона.

"Я считаю, что это важный шаг на пути к сохранению и приведению в нормативный вид объектов культурного наследия Нижегородской области. Мы всегда идем навстречу инвесторам, которые готовы вкладывать средства в сохранение, восстановление и благоустройство нашего города", - сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов.

Постановлением предусмотрено предоставление в аренду здания за 1 рубль на срок до 49 лет.

"Безусловно, предоставление данных мер поддержки влечет за собой и определенные обязательства для инвестора. Так, например, срок разработки проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия не должен превышать двух лет со дня передачи его в аренду. Кроме того, арендатор обязан предоставить банковскую гарантию проведения работ, составляющую не менее 35% от суммы проектно-сметной документации", - добавил Сергей Баринов.