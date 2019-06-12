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Общество

Единый храмовый комплекс Крестовоздвиженского монастыря хотят создать на пл.Лядова

14 июня 2019 16:32  [58] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Единый храмовый комплекс Крестовоздвиженского монастыря хотят создать на пл.Лядова Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба Гордумы, такая информация прозвучала на заседании постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике 14 июня.

Сейчас с целью создания храмового комплекса ведется расселение дома №2 на улице Западный городок (дом расположен рядом с монастырем). В пресс-службе уточнили, что расселение ведется по программе переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Как сообщила на заседании комиссии первый заместитель главы администрации города Наталия Казачкова, в настоящее время не расселенными остались всего несколько квартир.

Крестовоздвиженский женский монастырь изначально назывался Зачатьевским. Он построен в середине 14 века на самом возвышенном месте Нижнего Новгорода у стен кремля.

Основательницей была Анастасия Ивановна, супруга князя Суздальского и Нижегородского Андрея Константиновича, которая почитается как благоверная княгиня Феодора.

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