Последние новости рубрики Общество
14 июня 2019 16:32  [61] Единый храмовый комплекс Крестовоздвиженского монастыря хотят создать на пл.Лядова
14 июня 2019 15:56  [113] "Главная составляющая системы здравоохранения – это профессиональный труд врачей", - Евгений Лебедев
14 июня 2019 15:23  [28] Двенадцать дворов будет благоустроено в Кулебакском районе в 2019 году
14 июня 2019 14:45  [59] "Поезда здоровья" побывали в 32 населенных пунктах 11 районов Нижегородской области
14 июня 2019 14:45  [111] Около тысячи цветов и саженцев высадили нижегородцы в рамках проекта "Цветущий город"
14 июня 2019 14:31  [108] Рейды по квартирам должников Дзержинска и Кстова помогли погасить 3,4 млн рублей за воду и тепло
14 июня 2019 13:32  [99] Нижегородским муниципалитетам впервые предоставлена субсидия на проектирование новых дорог
14 июня 2019 13:19  [213] Право на достройку ЖК "Новинки Smart City" получил "Фонд защиты прав граждан"
14 июня 2019 13:04  [108] Денис Москвин провел прием граждан в региональной общественной приемной председателя "Единой России"
14 июня 2019 12:43  [143] Газонную траву высаживают на придорожной полосе Зеленского съезда в Нижнем Новгороде
Общество

Двенадцать дворов будет благоустроено в Кулебакском районе в 2019 году

14 июня 2019 15:23  [28] Общество

Двенадцать дворов будет благоустроено в Кулебакском районе в 2019 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По девяти объектам работы уже завершились.

"На преображение этих дворов из федерального, областного и местного бюджетов выделено больше 9 миллионов рублей. Мы хотим, чтобы город был красивым, жить в нем было комфортно, и никто отсюда не уезжал", - рассказала глава администрации городского округа город Кулебаки Людмила Узякова.

Также в рамках федерального проекта в Кулебаках будет продолжено благоустройство территории Парка культуры и отдыха. В этом году там появится сцена, отремонтирован фонтан и начнется установка детской площадки.

"Создание комфортной городской среды — одна из задач, которая прописана в Стратегии развития Нижегородской области. И по благоустройству у нас обширные планы. До 2024 года мы планируем привести в порядок около шести тысяч дворов и около 606 общественных площадок. Конечно, на всех этапах подготовки проекта будут привлекаться жители", - отметил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

Всего в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели их федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 млрд рублей.

Напомним, губернатор нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По словам главы региона, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" является частью национального проекта "Жилье и городская среда". Его ключевой целью является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве комфортной городской среды.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph