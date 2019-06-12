Двенадцать дворов будет благоустроено в Кулебакском районе в 2019 году Общество

Двенадцать дворов будет благоустроено в Кулебакском районе в 2019 году в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

По девяти объектам работы уже завершились.

"На преображение этих дворов из федерального, областного и местного бюджетов выделено больше 9 миллионов рублей. Мы хотим, чтобы город был красивым, жить в нем было комфортно, и никто отсюда не уезжал", - рассказала глава администрации городского округа город Кулебаки Людмила Узякова.

Также в рамках федерального проекта в Кулебаках будет продолжено благоустройство территории Парка культуры и отдыха. В этом году там появится сцена, отремонтирован фонтан и начнется установка детской площадки.

"Создание комфортной городской среды — одна из задач, которая прописана в Стратегии развития Нижегородской области. И по благоустройству у нас обширные планы. До 2024 года мы планируем привести в порядок около шести тысяч дворов и около 606 общественных площадок. Конечно, на всех этапах подготовки проекта будут привлекаться жители", - отметил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков.

Всего в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели их федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 млрд рублей.

Напомним, губернатор нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По словам главы региона, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" является частью национального проекта "Жилье и городская среда". Его ключевой целью является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве комфортной городской среды.