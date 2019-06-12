Спил деревьев начался в нижегородском парке Пушкина в рамках благоустройства Общество

Планируемое к спилу дерево в парке Пушкина Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Санитарный спил деревьев начался в парке Пушкина Нижнего Новгорода в рамках благоустройства. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Приглашенный независимый эксперт, лесопатолог, участник экспертной группы общественного контроля Валерий Темнухин отмечает, что зеленая листва деревьев не всегда может говорить о том, что дерево здоровое, и нет риска его падения в случае сильных порывов ветра.

"Если у дерева есть дупло, есть большая вероятность, что внутри - гниль. Оно будет выглядеть живым, но представлять опасность. Вот такие деревья в первую очередь нужно убирать", - приводит пресс-служба слова эколога.

Территорию парка выбрали жители Советского района для благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". По проекту тут планируется благоустройство двух игровых детских площадок и создание большой детской игровой зоны.

Кроме того, в парке планируется привести в нормативное состояние площадку для выгула собак. Там будут установлены новые элементы и ограждение.