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Экономика

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5% годовых

14 июня 2019 18:50  [74] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет директоров Банка России на заседании 14 июня 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п. - до 7,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе уточнили, что сейчас продолжается замедление годовой инфляции. Рост экономики в I полугодии 2019 года складывается ниже ожиданий ЦБ РФ. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%.

В соответствии с прогнозом, ЦБ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

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Теги:
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