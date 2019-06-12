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Общество

Заморозки до -1º ожидаются в Нижегородской области

14 июня 2019 18:57  [104] Общество
Заморозки до -1º ожидаются в Нижегородской области

Заморозки до -1º ожидаются в Нижегородской области

Заморозки до -1º ожидаются в Нижегородской области. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, такая температура будет в области сегодня ночью - 14 июня. Гидрометцентр ожидает, что столбики градусников снизятся до отметки 0°...-1º. Сопровождать неблагоприятную погоду будет северо-западный ветер.

Между тем, завтра и послезавтра (15-16 июня) уже ожидается небольшое потепление, однако солнечную погоду синоптики не прогнозируют. В эти дни будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Дневная температура воздуха днем в субботу ожидается около +20°, в воскресенье - +22°...+24°, ночью в эти дни температура составит +7°...+10°. Ветер преимущественно западный, умеренный.

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