Заморозки до -1º ожидаются в Нижегородской области Общество

Заморозки до -1º ожидаются в Нижегородской области

Заморозки до -1º ожидаются в Нижегородской области. Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, такая температура будет в области сегодня ночью - 14 июня. Гидрометцентр ожидает, что столбики градусников снизятся до отметки 0°...-1º. Сопровождать неблагоприятную погоду будет северо-западный ветер.

Между тем, завтра и послезавтра (15-16 июня) уже ожидается небольшое потепление, однако солнечную погоду синоптики не прогнозируют. В эти дни будет переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Дневная температура воздуха днем в субботу ожидается около +20°, в воскресенье - +22°...+24°, ночью в эти дни температура составит +7°...+10°. Ветер преимущественно западный, умеренный.