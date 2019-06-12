Девятый фестиваль "Арт-овраг" открылся в Выксе Нижегородской области Культура и отдых

Девятый фестиваль Арт-Овраг открылся в Выксе Нижегородской области

Торжественное открытие девятого фестиваля "Арт-овраг" состоялось 14 июня в Выксе Нижегородской области.

Согласно информации, в нынешнем году старт проекту был дан в одном из центральных его объектов - Павильоне Будущего, который построен по проекту архитектурного бюро "Новое". Важно, что в дальнейшем его будут использовать как полноценное городское пространство.

"Мы постарались вложить максимам своего таланта, своего времени и своих сил, чтобы в городе Выкса, у горожан, появился такой уникальный объект. Это не просто павильон, не просто здание. Это объект-приключение", - рассказал один из создателей павильона Сергей Небутов.

Как отметила, в свою очередь, председатель попечительского совета благотворительного фонда "ОМК-Участие", организатор фестиваля Ирина Седых, производство, располагающееся где бы то ни было, не может опираться на людей, если населенный пункт не соответствует его уровню. Поэтому здесь, в городе металлургов, культура и окружающее пространство предстают перед зрителем в самых неожиданных воплощениях.

"Для вовлечения жителей в создание фестиваля у нас есть различные программы, в том числе программа арт-дворов, которых мы за эти годы создали 11. В прошлом году даже выпустили методическое пособие. Со всей России приезжали мэры городов, чтобы ознакомиться с нашим опытом", - заметила Ирина Седых.

По словам главы Выксы Владимира Кочеткова, за время проведения фестиваля город научился взаимодействовать со своими жителями и сейчас становится наиболее комфортным для них.

"Город весь перекопан, у нас большое переустройство, заказчиками которого выступают люди, которые здесь живут. Ещё несколько лет назад это невозможно было представить, было отторжение - что ни сделаешь - все плохо. Это было потому, что люди не принимали участие. Сейчас ситуация изменилась", - рассказал журналистам мэр Выксы.

Следует заметить, что одним из первых мероприятий, прошедших в павильоне, был метеоперформанс драматической лаборатории Михаила Дурненкова "Переменная облачность". В его рамках артисты предложили присутствующим подняться по ступеням сооружения, произнося части слов так, чтобы вокруг, словно дождь и град, звучали слова. В ходе спектакля можно было даже оставить след на воображаемом "облаке".

В рамках фестиваля, который продлится до 16 июня, планируется ещё множество событий, в рамках которых выксунцы и гости города смогут соприкоснуться с уже ставшей для них родной современной культурой: экскурсии, мастер-классы, поэтическое хип-хоп шоу "Король поэтов", презентация объекта "Фабрика будущего" Маши Кечаевой и "Бинарных часов" Андрея Матчина.

Кульминацией нынешнего фестиваля, по словам организаторов, станет открытие первого в России индустриального парка стрит-арта, который расположится прямо на территории Выксунского металлургического завода и будет создаваться на протяжении десяти лет. Первую же работу специально для парка придумал московский художник Алексей Лука.

Как отметила куратор проекта индустриального парка Ольга Погасова, в дальнейшем каждый год будет выбираться один фасаду для росписи российским мастером стрит-арта.

"Промышленная эстетика вдохновляла художников на протяжении всего XX века. Мы эту традицию продолжаем и с большой нежностью обращаем внимание на быт сотрудников завода", - резюмировала спикер.

Ранее сообщалось о том, что перформанс "Страсти по мартену" на Арт-Овраге в Выксе получил гран-при премии имени Сергея Курехина

СПРАВКА:

Инициатором и организатором фестиваля является объединённая металлургическая компания, соорганизаторами - благотворительный фонд "ОМК-Участие" и администрация Выксы.