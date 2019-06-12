Нижегородская область объявила о проведении сельхозвыставки "День поля-2019" Общество

Фото: с сайта выставки

Нижегородская область объявила о проведении сельскохозяйственной выставки "День поля-2019". Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

Выставка будет организована в полевых условиях возле села Татинец в Кстовском районе. Дата ее проведения будет объявлена дополнительно.

В рамках мероприятия запланированы конкурсы пахарей и выводка племенных животных. Также будут продемонстрированы сельскохозяйственная техника и оборудование, представлены новые технологии в сфере сельскохозяйственного производства, презентована продукция фермерских хозяйств, предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона и др.

Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области приглашает предприятия АПК, фермеров, производителей сельхозтехники, удобрений, ветпрепаратов, кормовых добавок и других представителей отрасли принять участие в выставке в качестве экспонента. Оно осуществляется на безвозмездной основе. Заявку можно заполнить на сайте министерства.