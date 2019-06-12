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Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Дзержинске инвалида I группы

16 июня 2019 10:25  [14] Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Дзержинске Нижегородской области инвалида I группы. Об этом сообщили в ПСО "Волонтер НН".

Согласно информации, 28-летний Сергей Николаев 16 июня 2019 г. около 02:30 ночи вышел из дома по адресу: ул. Молодежная, 15 и не вернулся.

Приметы: рост 168 см, телосложение среднее, волосы тёмные, глаза карие.

Был одет в красно-оранжевую куртку, чёрную футболку, чёрные штаны и чёрные кроссовки.

Особые приметы: лысина на затылке, щетина, плохо разговаривает, прихрамывает.

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8-920-006-02-29, 8(831)28-38-200 или 102.

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