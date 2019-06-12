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Происшествия

Работники фермерского хозяйства в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области получали зарплату молоком

17 июня 2019 09:48  [82] Происшествия

Работники фермерского хозяйства в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области получали зарплату молоком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 17 июня 2019 года.

Прокурорская проверка соблюдения трудового законодательства в одной из организаций, занимающихся разведением крупного рогатого скота и производством молока показала, что зарплата работников в полном объеме выплачивалась молоком.

Однако, согласно положениям Трудового кодекса РФ по письменному заявлению работника доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы.

Кроме того трудовой договор работодателя не соответствовал нормам действующего законодательства, график отпусков на 2019 год установлен несвоевременно, положение о персональных данных не принималось, заработная плата работникам по случаю увольнения выплачивалась несвоевременно.

В связи с этим прокуратурой района руководителю организации внесено соответствующее представление. В отношении него возбуждены административные дела по ч.ч. 1 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушения норм трудового закона, а также неполная выплата в установленный срок заработной платы).

 

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