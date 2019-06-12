Жителя Воротынского района Нижегородской области осудили за хранение наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 17 июня 2019 года.
Установлено, что 31 января 2019 года ранее судимый за совершение кражи не работающий 32-летний мужчина приобрел у одного из жителей р.п. Воротынец синтетический наркотик в крупном размере.
В скором времени злоумышленник был задержан и обвинен по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенное в крупном размере). В ходе судебного заседания он свою вину признал в полном объеме.
Районный суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Приговор в законную силу не вступил. Сбытчик разыскивается.
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