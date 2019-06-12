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Происшествия

Два автомобиля сгорело в Нижегородской области 16 июня

17 июня 2019 10:17  [45] Происшествия

Два автомобиля сгорело в Нижегородской области 16 июня 2019 года. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, в 06:05 поступило сообщение о возгорании автомобиля Lada Granta, припаркованного около одного из домов на ул. Львовская в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 2 кв.м. Причиной пожара стала неисправность механизмов транспортного средства.

Предположительно на этой же причине вспыхнул автомобиль ВАЗ-2105 около одного из домов на ул. Школьная в с. Сеченово Сеченовского района. Сообщение о возгорании поступило в 13:33. В результате пожара обгорел автомобиль на площади 3 кв.м.

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