Донскую икону Богоматери конца 19 века обнаружили волонтеры "Том Сойер Феста" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы мероприятия

Донскую икону Богоматери конца 19 века обнаружили волонтеры "Том Сойер Феста" в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили организаторы фестиваля.

Икона была обнаружена при разборе мусора в пристрое реставрируемого в рамках фестиваля дома на ул. Новая 16 июня, когда православные христиане праздновали День Святой Троицы.

Донская икона Богоматери заключена в железный оклад и предположительно датирована концом XIX-началом XX века. Оклад заржавел, однако само изображение сохранилось.

СПРАВКА:

Донская икона Божией Матери — икона Богородицы с младенцем Христом на руках.

По преданию икона была поднесена донскими казаками из городка Сиротина московскому князю Дмитрию Донскому в канун Куликовской битвой. В Русской церкви икона почитается чудотворной, празднование в её честь совершается 19 августа по юлианскому календарю.