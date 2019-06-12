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Донскую икону Богоматери конца 19 века обнаружили волонтеры "Том Сойер Феста" в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили организаторы фестиваля.
Икона была обнаружена при разборе мусора в пристрое реставрируемого в рамках фестиваля дома на ул. Новая 16 июня, когда православные христиане праздновали День Святой Троицы.
Донская икона Богоматери заключена в железный оклад и предположительно датирована концом XIX-началом XX века. Оклад заржавел, однако само изображение сохранилось.
СПРАВКА:
Донская икона Божией Матери — икона Богородицы с младенцем Христом на руках.
По преданию икона была поднесена донскими казаками из городка Сиротина московскому князю Дмитрию Донскому в канун Куликовской битвой. В Русской церкви икона почитается чудотворной, празднование в её честь совершается 19 августа по юлианскому календарю.
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