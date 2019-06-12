Теплая погода возвращается в Нижегородскую область. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В понедельник, 17 июня столбики термометров покажут + 24° днем, + 14° ночью. Ожидается переменная облачность небольшой дождь.
Во вторник, 18 июня синоптики обещают +25° днем, + 15° ночью. Облачно, небольшой дождь.
Переменная облачность с небольшим дождем также прогнозируется 19 июня. Температура воздуха составит +26° днем, +15° ночью.
В четверг и в пятницу температура воздуха будет достигать +27° днем, +15° ночью. Облачно без осадков.
К выходным летняя жара вступит в свои права. 22 и 23 июня нижегородцев ждет температура: + 28° днем, +16…+19° ночью. По прогнозу, будет облачно с прояснениями.
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