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Общество

Теплая погода возвращается в Нижегородскую область

17 июня 2019 10:59  [104] Общество

Теплая погода возвращается в Нижегородскую область. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В понедельник, 17 июня столбики термометров покажут + 24° днем, + 14° ночью. Ожидается переменная облачность небольшой дождь.

Во вторник, 18 июня синоптики обещают +25° днем, + 15° ночью. Облачно, небольшой дождь.

Переменная облачность с небольшим дождем также прогнозируется 19 июня. Температура воздуха составит +26° днем, +15° ночью.

В четверг и в пятницу температура воздуха будет достигать +27° днем, +15° ночью. Облачно без осадков.

К выходным летняя жара вступит в свои права.  22 и 23 июня нижегородцев ждет температура: + 28° днем, +16…+19° ночью. По прогнозу, будет облачно с прояснениями.

 

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