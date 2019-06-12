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Общество

Дзержинские тепловые сети реконструируют трубопроводы отопления и горячего водоснабжения по ул.Октябрьской

17 июня 2019 11:56  [51] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" реконструируют два участка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в районе улицы Октябрьской. Об этом сообщает пресс-служба филиала.

Перекладки ведутся в рамках концессионного соглашения по управлению объектами теплоснабжения и горячего водоснабжения Дзержинска, заключенного между "Т Плюс" с администрацией города на 30-летний срок начиная с 2018 года.

По адресу ул. Октябрьская д. №29 одновременно ведется замена сетей отопления и ГВС от центрального теплового пункта (ЦТП) №3 – в общей сложности около 1000 погонных метров труб диаметром от 80 до 150 мм.

Вблизи дома №54 по улице Октябрьской идет замена трубопровода отопления Ду 125 мм на участке протяженностью 160 м, осуществляющего теплоснабжение школы №30.

В пресс-службе подчеркнули, что для замены трубопроводов используются современные долговечные трубы – полимерные для сетей ГВС со сроком службы свыше 50 лет и в пенополиуретановой (ППУ) изоляции для сетей отопления, расчетный срок эксплуатации которых составляет 30 лет.

Работы на данных участках, включая благоустройство мест проведения ремонтов, завершатся в июле.

"В программу работ по концессии на 2019 год были включены наиболее проблемные участки трубопроводов. Их замена позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в предстоящий и последующие отопительные сезоны", – отметил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.

Всего 2019 году в рамках концессионного соглашения в модернизацию теплового хозяйства Дзержинска планируется вложить 131 млн рублей (без НДС). При этом в городе будет заменено 6,9 тысяч погонных метров тепловых сетей.

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