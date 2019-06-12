Последние новости рубрики Происшествия
17 июня 2019 12:40  [143] Легковушка улетела в реку в районе Высоковского проезда в Нижнем Новгороде
17 июня 2019 10:17  [192] Два автомобиля сгорело в Нижегородской области 16 июня
17 июня 2019 10:12  [137] Жителя Воротынского района Нижегородской области осудили за хранение наркотиков
17 июня 2019 09:48  [146] Работники фермерского хозяйства в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области получали зарплату молоком
16 июня 2019 17:10  [329] Нижегородские полицейские задержали похитивших с забытой в терминале банковской карты более 9 тысяч рублей
14 июня 2019 15:18  [323] Четыре человека пострадали от укусов змей в Нижегородской области с начала мая
14 июня 2019 12:44  [2105] Подросток погиб от удара током, делая селфи на опоре ЛЭП в Нижегородской области
14 июня 2019 12:25  [294] Рабочий погиб, упав с высоты на строительной площадке аквапарка на Гагарина в Нижнем Новгороде
14 июня 2019 11:07  [241] Задолженность "Нижегородэлектротранса" перед "ТНС энерго" превысила 127 млн рублей
14 июня 2019 10:28  [407] Суд приговорил расплатившегося в магазине чужими банковскими картами нижегородца к году лишения свободы условно
Происшествия

Легковушка улетела в реку в районе Высоковского проезда в Нижнем Новгороде

17 июня 2019 12:40  [143] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Легковушка улетела в реку в районе Высоковского проезда в Нижнем Новгороде 16 июня 2019 года. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в 05:00 в районе Высоковского проезда, 60. Водитель автомобиля Ford (1987г.р., стаж 7 месяцев) не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опъянения.

В результате ДТП мужчина получил ушиб мягких тканей головы. Осмотрен и отпущен на месте. 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Река
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph