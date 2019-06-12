Легковушка улетела в реку в районе Высоковского проезда в Нижнем Новгороде Происшествия

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Легковушка улетела в реку в районе Высоковского проезда в Нижнем Новгороде 16 июня 2019 года. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла в 05:00 в районе Высоковского проезда, 60. Водитель автомобиля Ford (1987г.р., стаж 7 месяцев) не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Отмечается, что водитель находился в состоянии алкогольного опъянения.

В результате ДТП мужчина получил ушиб мягких тканей головы. Осмотрен и отпущен на месте.