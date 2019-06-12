Покупаем сервер онлайн со скидкой

Покупаем сервер онлайн со скидкой

Отношение к любимому делу всегда должно быть серьезным, особенно если оно собственное. Открывая бизнес, необходимо с самого начала проанализировать не только самое ближайшее будущее, но и позаботиться о дальнейшем. Разумеется, строить грандиозные планы, находясь на самом старте, не обязательно, потому что мечты мечтами, а реальность может оказаться не такой безоблачной. Однако есть направление, в котором можно сразу и надолго выстроить модель дальнейшей деятельности, и это офисная аппаратура. В особенности хотелось бы поговорить и компьютерной технике, а именно о серверах. Что мы о них знаем и что полезно о них знать? Об этом наша статья.

Что важно знать перед покупкой сервера?

Начнем с того, что за “зверь” этот сервер и с чем его “едят”? Важно понимать, что сервер - это тип оборудования, который:

имеет высокую скорость обработки информации;

имеет мощность сразу в несколько раз выше, чем персональный компьютер;

оснащен масштабной памятью для хранения данных;

позволяет доступ к хранилищу сразу нескольким пользователям;

обеспечивает доступ к сети интернет сразу нескольким пользователям.

Как понять, нужен ли вам сервер? Во-первых, он необходим только для офиса. Во-вторых, для организации, в которой трудятся на компьютере более десяти штатных единиц. Если ваше предприятие отвечает этим двум критериям, то пора обзаводиться каким-нибудь proliant dl360p gen8. К слову, это одна из топовых моделей ведущего производителя компьютерной техники в данном сегменте рынка

Настал момент покупки сервера...

Вот вы определились, что такая техника вам необходима. Теперь важно понять:

Какой модели отдать предпочтение? Где купить? Сколько вы готовы сэкономить на приобретении?

Начнем с самого малого. Сервера бывают трех видов: башенный, лезвийный и для монтажа в стойку. Если брать их принципиальные отличия между собой, то картина примерно следующая:

Tower. Башня удивительно похожа на привычный ПК и в общем-то визуально ничем не отличается. Что же касается функциональных отличий, здесь все просто: более мощный, более резвый, более вместительный. Все, как мы и описывали в самом начале. Blade. Топовый выбор покупателей в интернете. Даже если сделать запрос в поисковике Google или Яндекс, больше всего информации как раз о лезвии. Он экономичный, позволяет расширяться в будущем и обладает все теми же мощностью, резвостью и вместительностью. Для монтажа в стойку. Называется именно так, потому что элементы монтируются друг на друга в будущем. Для такой аппаратуры нужен отдельный шкаф, а если предприятие вырастет очень-очень сильно, то и целые комнаты и кабинеты - серверные.

Где купить сервер?

Конечно же в интернете. Мы готовы сократить ваше время и порекомендовать отличного продавца: WestComp.ru. Этот сайт привлекателен тем, что:

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