Клубника, которую мы покупаем или выращиваем - это особый вид земляники. Советы Роскачества по выбору ягод Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Эксперты Роскачества составили рекомендации по выбору вкусной клубники. На сайте ведомства опубликован материал, в котором эксперты рассказывают о том, нужно ли обрабатывать ягоды химикатами для сохранения потребительских свойств, какой должна быть настоящая клубника и почему нельзя хранить мытую ягоду.

Что такое клубника?

Прежде всего, ягода, которую мы покупаем в магазинах, на рынках и выращиваем у себя в саду, – это не клубника, а особый вид земляники, если точнее – фрагария ананасная крупноплодная. Она случайным образом была выведена французским ботаником примерно 200 лет назад. Ее аромат схож с ананасным, отсюда и название. Сейчас существует множество различных сортов этого вида.

Как и где растут вкусные ягоды?

"Лучшая земляника – выращенная в естественных условиях. Учитывая сложности, связанные с транспортировкой, для наших краев лучший вариант – ягода, выращенная в южных краях России (например, в Краснодаре) или в бывших республиках Советского Союза (например, в Белоруссии). Такая земляника растет в мягком климате и не нуждается в дальних перевозках (как это бывает с зарубежной ягодой). Ее поставки обычно начинаются во вторую неделю июня", – рассказала Елизавета Тихонова, агроном, садовод.

Все, что продается до этого времени, а также в холодное время года, – привозная ягода. Чаще всего ее привозят из Греции, Сербии, Польши и других стран. Там она выращивается в тепличных или полутепличных условиях.

Привозная ягода растет в теплицах под специальными лампами, а в грунт подаются специальные питательные вещества. При этом теплицы все чаще делают из поликарбоната – этот материал пропускает 90% солнечного света, благодаря чему в землянике образуется витамин С.

В полутепличных условиях ягода растет на земле, но находится под легким укрытием, которое впоследствии убирается, и урожай созревает под солнцем. Как правило, привозная тепличная ягода жестковатая и совсем не ароматная.

В России тепличное производство клубники возможно, но этот сегмент не развит.

Обработка ягод при транспортировке. Так ли это опасно?

Импортную ягоду, которой предстоит долгий перелет, обычно обрабатывают антибиотиками. Какими именно – сказать трудно, обычно это традиционные лекарства вроде пенициллина. Антибиотика используется очень мало, примерно 2–3 таблетки на одну тонну ягод, так что это не приносит вреда здоровью человека, наоборот, вреднее не обрабатывать ничем.

Наличие небольшого количества антибиотика на ягоде препятствует ускоренному размножению на ней бактерий с рук сборщиков, а также спор, попавших из воздуха. Это помогает ягоде пережить перелет, сохранить форму, не испортиться раньше времени. В садоводстве используются различные средства для отпугивания вредителей. Это вынужденная мера, в противном случае землянику съедят различные насекомые. Кроме того, дозировка этих веществ, как правило, невысокая. При этом кусты обрабатывают до того (иногда даже за месяц), как начнут цвести цветки и завязываться ягоды. Если опрыскивать уже цветущий куст, то пчелы просто не станут его опылять

Что касается перевозок внутри страны, то в ход идут другие методы. Например, может использоваться камера, заполненная специальным газом, который препятствует росту микроорганизмов, то есть не дает развиваться болезням, микробам.

Совет перед употреблением:

"Несмотря на отсутствие токсичных веществ, купленную ягоду нужно помыть, чтобы смыть следы обработки и грязь, - отмечает Елизавета Тихонова. Не удаляя зеленые листья, чашечки и стебель, высыпьте землянику в дуршлаг и промойте под струей проточной воды. Потом подождите, пока она стечет, и аккуратно промокните ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу". В воздухе содержится огромное количество спор грибков. К сухой поверхности они прилипают не так активно, как к сырой. При этом во влажной среде они размножаются очень быстро, а значит, и ягоды испортятся быстрее.

Как выбрать землянику?

Чтобы в летний сезон вы могли наслаждаться вкусной земляникой, при покупке обратите внимание на следующие особенности:

География.

Посмотрите на место произрастания. В летний сезон лучшая ягода – российская, выращенная под солнцем. Это может быть земляника, созревшая в пределах средней полосы или привезенная с южных краев России (кроме Крыма, так как там это направление не так развито, есть проблемы с орошением, и для возделывания земляники на этой территории пока что слишком сухо) или из близлежащих государств. Остается надеяться на честность продавца.

Хвостик и форма.

В теплицах земляника выращивается в подвесных грядках, в итоге ягоды свисают вниз. Это может сказаться на их форме – они получаются более длинными и вытянутыми. При этом урожай срезают ножницами, а потому хвостик у ягод более длинный. У ягоды, выросшей на земле, форма будет более расширенная у основания, а хвостик – коротким. Однако форма также может зависеть от сорта, а потому это не главный отличительный признак.

Аромат.

Земляника, выращенная в теплице, почти не пахнет. Та же, которая выросла под солнцем, будет благоухать землянично-ананасным ароматом.

Жесткость.

Ягода не должна быть слишком мягкой, так как это уже признак болезни, но и не должна быть твердой. Оптимальный вариант – упругая, но при этом нежная, раздавливающаяся во рту языком. Если есть возможность попробовать перед покупкой – пробуйте.

Размер.

Землянике, выращенной не в теплице, в принципе несвойственно быть крупной. Ее размер составляет 1,5–3 см в длину. При этом есть отдельные способы вырастить крупную ягоду даже в естественных условиях – тогда на одном кустике вместо примерно тридцати мелких ягодок вырастает семь-восемь больших, которые забирают себе все питательные вещества.

Цвет.

В целом он больше зависит от сорта, нежели от способа выращивания. Если говорить о землянике, выращенной на солнце, то оттенок может иметь значение. Часто завозится земляника сорта "Зенга Зенгана" – она по цвету бордовая и хорошо подходит для варенья. Земляника более светлая больше подходит для еды – долго она не лежит, съедать ее лучше поскорее.