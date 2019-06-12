Почти 604 тысячи гектар яровых культур посеяно на полях Нижегородской области в 2019 году Общество

Почти 604 тысячи гектар яровых культур, в том числе 394 гектара зерновых, посеяно на полях Нижегородской области в 2019 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона, посевная кампания завершена в Нижегородской области.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов отметил, что посевные работы прошли в штатном режиме, "причем темпы их были выше, чем в 2018 году".

Этому, по его словам, способствовали и хорошие погодные условия, и успешное финансирование. "При севе аграрии использовали высококачественные семена и применяли минеральные удобрения. Рассчитываем, что все выполненные работы дадут положительный результат в виде достойного урожая", - сказал он в заключение

Напомним, в соответствии с государственной программой «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области» в 2019 году установлены объемы производства продукции, в том числе 1114 тыс. тонн зерна; 352 тыс. тонн картофеля; 48,9 тыс. тонн овощей; 218,5 тыс. тонн сахарной свеклы; 2,5 тыс. тонн льно- и пеньковолокна.

Ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин заявил о решении увеличить господдержку сельского хозяйства Нижегородской области на 27,5% из областного бюджета в 2019 году.