"При благоустройстве объектов жители дают очень много ценных рекомендаций", - Денис Москвин Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

"При благоустройстве объектов жители дают очень много ценных рекомендаций", - сказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Денис Москвин в ходе проверки благоустройства парка "Дубки" в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", сейчас в Нижегородской области стартовали проверки объектов, благоустраиваемых в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" и проекта "Единой России" "Городская среда". Главная задача – исправить недочеты на объектах, благоустроенных в прошлом году, и оценить подготовку к работам этого года.



Одним из первых комиссия во главе с Денисом Москвиным проверила парк "Дубки". Обо всех недочетах и пожеланиях комиссии рассказали общественные контролеры.

Особое внимание было уделено детской площадке. Она установлена во время реализации первой очереди благоустройства, сейчас у нее необходимо поднять уровень. Также у жителей возникли вопросы к конструкции урн, в которые с трудом умещается мусор.

Все обозначенные замечания приняты в работу. В концепции второго этапа благоустройства парка планируется дополнить уже существующие площадки и создать новые. В рамках работ планируется расположить зону для воркаута и скалодром. Особым местом в парке "Дубки" станет зона тихого отдыха, на которой установят беседки, деревянные настилы и фонари.

Также на территории парка появятся сцена для проведения массовых мероприятий и лавки для зрителей. Кроме того, планируется выделить специальное место для парковки колясок.

"Еще год назад парк "Дубки" был в заброшенном состоянии. Мы полностью завершили первый этап благоустройства, и буквально в течение двух недель стартует второй. На все работы заложено порядка 61 млн рублей, также выделены средства на санацию зеленых насаждений. У нас за каждым объектом, которые реконструируются по программе "Формирование комфортной городской среды", помимо депутатов разных уровней, закреплены жители – наши активисты. Неравнодушные граждане, которые живут этой работой, вносят огромный вклад в то, чтобы все деньги из федерального и регионального бюджетов были потрачены с умом. Отрадно, что жители пропускают это через себя. Они дают очень большое количество ценных рекомендаций, подсказок, иногда критично оценивают решения дизайнеров, указывают на ошибки. Все это очень важно, значит, работа идет в диалоге", - заявил Денис Москвин.

Всего в этом году в Нижегородской области будет благоустроено и реконструировано 348 дворов и 95 общественных пространств. По словам Дениса Москвина, все закрепленные за объектами депутаты в ближайшее время проведут подобные инспекции по всему региону.

"Очень важно проводить такие мониторинги, выезды на конкретные общественные пространства. Это позволяет увидеть, что уже изменилось и какие планы еще необходимо реализовать. Работа на местах дает возможность пообщаться не только с жителями, но и с подрядчиками, главами районов, чтобы такой большой командой качественно воплотить в жизнь все задуманное", - отметила председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Татьяна Скоробогатова.

Также "Единая Россия" подготовила информационные буклеты, которые позволяют жителям быть в курсе, какие объекты благоустраиваются в их районах. Там есть все необходимые данные, в том числе номера телефонов ответственных лиц.

Контроль за благоустройством объектов со стороны "Единой России" и жителей будет продолжен. А в сентябре нижегородцам предстоит принять участие в рейтинговом голосовании по выбору тех объектов, которые будут благоустроены в 2020 году.