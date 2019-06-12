ЗС НО предложило компенсировать пригородным перевозчикам до 3 рублей за льготников Общество

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Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству на заседании 17 июня заслушали информацию об итогах работы постоянно действующей рабочей группы профильного комитета по вопросам компенсации выпадающих доходов транспортных предприятий и внедрения автоматизированной системы оплаты проезда на территории Нижегородской области.

Рабочая группа комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству предложила правительству региона рассмотреть вопрос об увеличении расчетной ставки за одну поездку на городских маршрутах в городских округах и муниципальных районах области на проезд льготных категорий граждан, учащихся, студентов до размеров тарифов, установленных на данных маршрутах.

Также правительству предложено в дальнейшем предусмотреть увеличении расчетных ставок для расчета размера субсидии на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготников, до 3 рублей за пассажиро-километр.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, с 1 января 2019 года было предложено увеличить ставки, применяемые для расчета размера субсидии на возмещение выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов, в пригородном и междугородном сообщении с 2,3 рублей до 2,5 рублей за пассажиро-километр.

Было рекомендовано и увеличить количество поездок, применяемое при расчете выпадающих доходов от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан по единым социальным проездным абонементам, с 39 до 54. Как было отмечено на заседании рабочей группы, это один из шагов, направленных на поддержку автотранспортных предприятий, исходя из имеющихся в настоящее время возможностей.

При внесении изменений в бюджет области на 2019 год будут заложены дополнительные средства на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов, в связи с изменением методики расчета компенсации выпадающих доходов в сумме более 253 млн рублей.

"Вопрос возмещения выпадающих доходов транспортным предприятиям от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов в Законодательном собрании обсуждался неоднократно. В бюджете на компенсацию выпадающих доходов заложены деньги, но эта сумма должна быть больше. Необходимо учитывать расходы и муниципальных транспортных предприятий, и частников. При этом у пассажиров не должно быть никаких неудобств при пользовании транспортом на всей территории области. Очевидно, что нужно менять ситуацию, когда транспортным предприятиям, выполняющим социальную функцию, не в полной мере производится компенсация за перевозку льготников. Нами разработан ряд рекомендаций, которые должны устранить назревшую проблему. В частности, заложены дополнительные деньги в бюджет, и уже в июле предприятия получат дополнительные деньги ", - сказал председатель комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.