"Многолетний долг теплоэнергетиков Арзамаса закрыт почти наполовину", - Александр Щелоков Общество

Многолетний долг арзамасского муниципального унитарного теплоэнергетического производственного предприятия (МУ ТЭПП) закрыт почти наполовину. Об этом сообщает пресс-служба администрации Арзамаса со ссылкой на мэра города Александра Щелокова.

Снижение кредиторской задолженности теплоснабжающего предприятия стало возможным благодаря полученной из резервного фонда Нижегородской области субсидии в размере 200 млн рублей. Александр Щелоков озвучил итоги почти полугодовых переговоров с кредиторами и назвал решение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о выделении субсидии беспрецедентным для новейшей истории города.

"Решение о выделении этой суммы для нас спасительное и своевременное. Благодаря субсидии мы смогли более чем на 60% закрыть долг котельной, которую арендует ООО "Рикор Энерго". Кроме этого, достигнута договоренность с АО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" по снятию вопроса об ограничении горячего водоснабжения в 10 микрорайоне, который обслуживает эта котельная. Принципиальным было также значительное погашение долга перед Арзамасским машиностроительным заводом. Это наша ответственность перед городским предприятием, на котором трудятся 3500 арзамасцев. В результате задолженность была снижена в три раза", - сказал он

Общая сумма накопленных долгов МУ ТЭПП на сегодняшний день составляет 327 млн рублей – почти вдвое меньше, чем полгода назад. Такого резкого снижения задолженности на предприятии никогда не было.

Мэр города отметил, что проблемы теплоэнергетического хозяйства города не решены окончательно. Следующим шагом должны стать соглашения с кредиторами по рассрочке оставшегося долга. Вместе с этим руководству предприятия поручено активизировать работу с дебиторской задолженностью.

"Не только МУ ТЭПП должен кому-то, различные субъекты задолжали самому предприятию более 120 млн рублей. Это одна из серьезнейших причин возникших проблем. Параллельно с этим мы должны найти инструменты модернизации мощностей, внедрение современных практик теплоснабжения, в том числе через концессионные механизмы", - подчеркнул Александр Щелоков.