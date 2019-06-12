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Общество

Реклама "Почта Банка" в Нижнем Новгороде признана незаконной, - суд

17 июня 2019 16:58  [108] Общество
Реклама Почта Банка в Нижнем Новгороде признана незаконной, - суд

Реклама Почта Банка в Нижнем Новгороде признана незаконной, - суд

Фото: НИА Нижний Новгород

Арбитражный суд Нижегородской области отказал ПАО "Почта Банк" в удовлетворении требований и оставил в силе постановление регионального управления федеральной антимонопольной службы (УФАС), которое признало рекламу банка незаконной. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Ранее комиссия антимонопольного ведомства выявила нарушения со стороны банка, которые выразились в том, что кредитное учреждение распространило в журнале "Здоровье" рекламное сообщение, где предлагало пенсионерам свой продукт, объединенный с предложением одной из торговых сетей. В рекламном сообщении банка оговаривались условия пользования этим продуктом.

Между тем, один из нижегородцев, воспользовавшись предложением банка, выяснил, что рекламные условия не совпадают с действительностью. В связи с этим он обратился в УФАС, которое и инициировало проверку банка.

Проверка показала, что реклама является ненадлежащей, поскольку нарушает требования о достоверности. Комиссия УФАС признала банк нарушившим закон "О рекламе". ПАО "Почта Банк" не согласилось с решением антимонопольного ведомства и обжаловало его в суде, который встал на торону УФАС.

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