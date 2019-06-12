Последние новости рубрики Общество
17 июня 2019 17:54  [78] Кафе "Гурман" открылось в нижегородском универмаге "Сормовские Зори"
17 июня 2019 17:28  [87] Фестиваль "Город молодежи" пройдет в Дзержинске 29 июня
17 июня 2019 16:58  [107] Реклама "Почта Банка" в Нижнем Новгороде признана незаконной, - суд
17 июня 2019 16:47  [129] "Многолетний долг теплоэнергетиков Арзамаса закрыт почти наполовину", - Александр Щелоков
17 июня 2019 16:38  [144] Более 800 млн рублей направят в 2019 году на строительство трассы Неклюдово-Золотово в г.о.Бор
17 июня 2019 16:26  [139] Ранее судимый мужчина пытался тайно проникнуть в Саров Нижегородской области
17 июня 2019 16:05  [142] ЗС НО предложило компенсировать пригородным перевозчикам до 3 рублей за льготников
17 июня 2019 15:27  [184] Карту киосков и рекламных объектов создали в Нижнем Новгороде
17 июня 2019 15:09  [111] "При благоустройстве объектов жители дают очень много ценных рекомендаций", - Денис Москвин
17 июня 2019 14:45  [151] Почти 604 тысячи гектар яровых культур посеяно на полях Нижегородской области в 2019 году
Общество

Фестиваль "Город молодежи" пройдет в Дзержинске 29 июня

17 июня 2019 17:28  [87] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Фестиваль "Город молодежи" пройдет в Дзержинске Нижегородской области 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие посвящено Всероссийскому дню молодежи. Оно пройдет на Окской набережной с 15:00 до 22:00 в формате фестиваля активного образа жизни.

"Город молодежи" - это городской праздник, пропагандирующий спорт, современные направления культуры и позитивный досуг. В подготовке и организации фестиваля приняли участие большинство молодежных объединений города.

В рамках фестиваля молодежь встретится с главой города Иваном Носковым, с которым обсудит актуальные вопросы.

В "Городе молодежи" будут работать тематические площадки по направлениям: музыка, спорт, искусство, семья и дети, интеллект, экология и другие. Во время торжественной части фестиваля на сцене пройдет награждение молодых активистов по итогам работы за год.

Также, в рамках областного фестиваля "#Всесвои" в кинозале ФОК "Ока" состоится телемост с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, участниками которого станут представители молодежи Дзержинска. Чтобы зарегистрироваться на встречу, нужно отправить заявку (ФИО, дата рождения, номер телефона, ссылка на аккаунт в соцсети) на почту ompdzr@mail.ru до 27 июня.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph