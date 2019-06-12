Фестиваль "Город молодежи" пройдет в Дзержинске 29 июня Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Фестиваль "Город молодежи" пройдет в Дзержинске Нижегородской области 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие посвящено Всероссийскому дню молодежи. Оно пройдет на Окской набережной с 15:00 до 22:00 в формате фестиваля активного образа жизни.

"Город молодежи" - это городской праздник, пропагандирующий спорт, современные направления культуры и позитивный досуг. В подготовке и организации фестиваля приняли участие большинство молодежных объединений города.

В рамках фестиваля молодежь встретится с главой города Иваном Носковым, с которым обсудит актуальные вопросы.

В "Городе молодежи" будут работать тематические площадки по направлениям: музыка, спорт, искусство, семья и дети, интеллект, экология и другие. Во время торжественной части фестиваля на сцене пройдет награждение молодых активистов по итогам работы за год.



Также, в рамках областного фестиваля "#Всесвои" в кинозале ФОК "Ока" состоится телемост с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, участниками которого станут представители молодежи Дзержинска. Чтобы зарегистрироваться на встречу, нужно отправить заявку (ФИО, дата рождения, номер телефона, ссылка на аккаунт в соцсети) на почту ompdzr@mail.ru до 27 июня.