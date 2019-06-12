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Общество

Кафе "Гурман" открылось в нижегородском универмаге "Сормовские Зори"

17 июня 2019 17:54  [78] Общество
Кафе Гурман открылось в нижегородском универмаге Сормовские Зори

Кафе Гурман открылось в нижегородском универмаге Сормовские Зори

Кафе "Гурман" открылось в нижегородском универмаге "Сормовские Зори". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью универмага.

Меню кафе включает в себя горячие блюда, салаты, напитки и выпечку. "Гурман" расположилось на четвертом этаже универмага.

"Зона фуд-корта является очень важной в современном торговом центре. Так как шопинг дело не из лёгких, зачастую хочется сделать перерыв и как следует подкрепиться. Кафе "Гурман" как раз предоставляет такую возможность нашим покупателям. Мы уверены, что оно будет пользоваться большой популярностью у сормовичей", - сказала директор по аренде Ольга Лукоянова.

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