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Общество

Более 14 миллионов рублей получат нижегородские победители Всероссийского конкурса молодежных проектов, - Глеб Никитин

17 июня 2019 21:09  [8] Общество

Более 14 миллионов рублей получат нижегородские победители Всероссийского конкурса молодежных проектов. Об этом, как сообщает пресс-служба регионального кабмина, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, говоря о победе нижегородцев во Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

В Федеральном агентстве по делам молодежи 17 июля состоялось заседание конкурсной комиссии Всероссийского конкурса молодежных проектов, на котором подвели итоги заочного этапа и определили победителей. По результатам рекомендаций экспертной комиссии конкурса поддержано 820 молодежных инициатив граждан в возрасте от 14 до 30 лет.

"14,5 миллионов рублей получат нижегородские победители Всероссийского конкурса молодежных проектов. 19 идей из 820 победителей родом из Нижегородской области. Это лучший результат в ПФО, где между регионами традиционно сильная конкуренция", - отметил Глеб Никитин. Добавим, что республика Татарстан получила около 9,5 млн рублей, республика Башкортостан - 8,3 млн рублей.

"Нижегородская молодежь в очередной раз показала свои лидерские качества и творческий потенциал. Немало идей вместе с ребятами мы уже смогли реализовать на уровне региона. Уверен, что гранты помогут воплотить в жизнь ещё немало идей. Таким результатом регион отчасти обязан "Акселератору проектов", в котором участвовали больше 1,5 тысяч ребят нашей области. Именно сотрудничество лежит в основе самых лучших и проработанных предложений", - сказал в заключение губернатор Нижегородской области.

Отметим, что Всероссийский конкурс молодежных проектов входит в Грантовый конкурс молодежных инициатив, который является одним из 18 проектов открытой платформы "Россия - страна возможностей".

СПРАВКА:
Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия - страна возможностей" учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО "Россия – страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов.

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