Пакгаузы на нижегородской Стрелке летом станут концертным залом под открытым небом Культура и отдых

Пакгауз на Стрелке Фото: Дима Четыре

Территорию пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде летом 2019 года задействуют для проведения двух фестивалей и организуют там концертный зал под открытым небом. Об этом сообщают организаторы мероприятий.

В конце июня на Стрелке состоятся два мероприятия - международный фестиваль искусств "Стрелка" и вручение федеральной премии "Инновация-2019". События продлятся с 28 по 30 июня.

Организаторы создадут в пространстве пакгаузов концертный зал на 1,2 тысячи мест под открытым небом. Напомним, что пакгаузы являлись арт-объектами международного фестиваля аудиовизуального искусства INTERVALS, который прошел в Нижнем Новгороде с 12 по 14 апреля 2019 года и собрали наибольшее количество посетителей.

В течение трех дней в рамках международного фестиваля искусств "Стрелка" здесь пройдут два гала-концерта с участием оперных звезд. Артисты исполнят арии из опер Моцарта, Доницетти, Верди, Пуччини, Чайковского, Сен-Санса и Бизе.

Перед нижегородцами выступят:

- лауреат международного конкурса им. Рахманинова, дирижер Артем Абашев

- лауреат национальной театральной премии "Золотая Маска" заслуженная артистка России сопрано Надежда Павлова (Россия)

- победитель конкурса им.Марии Каллас - баритон Димитриос Тилякос (Греция)

- солистка оперного театра "Колон" - меццо-сопрано Гуадалупе Барриентос (Аргентина)

- солист Большого театра тенор Борис Рудак (Беларусь).

Ранее сообщалось, что государственная премия в области современного искусства "Инновация" впервые пройдет в Нижнем Новгороде.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что поддержка инициативы региона по проведению премии "Инновация" в Нижнем Новгороде со стороны министерства культуры РФ и Государственным центром современного искусства – это подтверждение высокого уровня развития культуры нашей области.