Почему мошенники звонят с номера банка и что с этим делать? Волго-Вятский ГУ ЦБ разъясняет алгоритм действий Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

В последнее время нередко фиксируются случаи, когда злоумышленники подделывают официальные телефонные номера банков, чтобы обмануть граждан. Как это возможно и что нужно делать, чтобы не стать жертвой обмана – рассказывают специалисты Волго-Вятского ГУ Банка России.

Надежда на потерю бдительности из-за времени суток.

Чаще всего злоумышленники звонят поздно вечером или ранним утром в выходные дни, когда человеку труднее быстро сориентироваться. При этом на экране его мобильного телефона высвечивается официальный номер кредитной организации. Для этого мошенники используют специальное программное обеспечение, которое помогает скрыть настоящий номер звонящего.

Официальный представитель банка.

Преступник представляется сотрудником банка и, к примеру, сообщает о подозрительной операции, которая требует немедленных действий со стороны клиента. Обычно звонящий обращается к собеседнику по имени и отчеству, может даже назвать фамилию, номер и срок действия карты. Эти сведения мошенники, как правило, получают заранее из открытых источников, например, из социальных сетей и с помощью фишинга.

Психологические приемы.



Преступники хорошо знают психологические приемы: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу колл-центра. Все это помогает им сделать так, чтобы человек потерял бдительность.

Запугивание от имени сотрудников банка.

Как правило, мошенники требуют сообщить данные карты, ПИН-код или одноразовый пароль из СМС-сообщения, торопят, запугивают клиента и уверяют, что в противном случае случится нечто непоправимое.

Если преступникам удается узнать нужную им информацию, они получают доступ к счету и снимают с него деньги. А так как клиент добровольно сообщил секретную информацию, банк не сможет вернуть ему похищенные средства.

Чтобы не поддаться на уловки и не лишиться средств на счете, необходимо придерживаться основных правил безопасности:

- Ни под каким предлогом никому не сообщайте личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды. Называть кодовое слово можно в одном случае: если вы сами звоните на горячую линию банка.

- Не перезванивайте и не отправляйте СМС на незнакомые номера, не переходите по ссылкам из сообщений, даже если они пришли с официального номера банка.

- В любой непонятной ситуации положите трубку и сами перезвоните в банк. Набирайте только официальный номер банка - он указан на обратной стороне карты и на официальном сайте кредитной организации. Номер нужно набирать вручную.

- Если вам звонят из банка, финансовой организации или госоргана, уточните фамилию, имя, отчество и должность звонящего, название подразделения и скажите, что перезвоните позже. Положите трубку, позвоните по официальному номеру банка и попросите соединить с тем сотрудником, который с вами разговаривал.

- Не спешите. Если банк выявит подозрительную транзакцию, он приостановит ее на срок до двух суток. За это время вы можете либо подтвердить эту операцию, либо отменить ее. Это решение надо принять в течение 48 часов, а не в считанные секунды. Если вы ничего не сделаете, через двое суток банк автоматически снимет блокировку и операция будет завершена.