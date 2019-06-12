Нижегородский театр драмы завершит сезон премьерой спектакля "Верона. Послесловие" Культура и отдых

Театр Драмы Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородский государственный академический театр драмы имени М.Горького завершит свой 221 театральный сезон премьерой спектакля "Верона. Послесловие" по пьесе Григория Горина "Чума на оба ваши дома!" в постановке Аллы Решетниковой. Об этом сообщает региональное министерство культуры.

Жанр спектакля его создатели определили как "очумительный карнавал" в двух действиях .

Драматург Григорий Горин считал, что мир спасет искусство. О мире, созданном в пьесе "Чума на оба ваши дома!", по которой поставлен спектакль, сам драматург говорил так: "Это была моя давняя задумка — рассказать о том, что происходило в городе Вероне после трагической гибели Ромео и Джульетты. Ведь все сконцентрировали своё внимание на подростках, а вокруг них жили взрослые люди…".

Организаторы спектакля так рассказали о предстоящей премьере:

"…Герцог Веронский пытается примирить два враждующих семейства. Может быть, страшное горе объединит Монтекки и Капулетти и послужит уроком? Или Розалине и Антонио, ставшим "заложниками примирения", суждено повторить судьбу Ромео и Джульетты?... А в Вероне бушует карнавал, кружатся маски, сверкают улыбки и … шпаги. Свирепствует чума, творятся подлые и благородные дела, рождаются дети… Мир смеётся и танцует, плачет и замирает – на сцене и в жизни".

Этим спектаклем Нижегородский драмтеатр и закроет свой 221 театральный сезон 7 июля 2019 года.