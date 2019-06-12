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Общество

Хламидиоз у птиц выявлен в Семенове Нижегородской области; опасность заражения людей ликвидирована

18 июня 2019 10:01  [84] Общество
Хламидиоз у птиц выявлен в Семенове Нижегородской области; опасность заражения людей ликвидирована

Хламидиоз у птиц выявлен в Семенове Нижегородской области; опасность заражения людей ликвидирована

Фото: НИА Нижний Новгород

Орнитоз (хламидиоз) у птиц выявлен в Семенове Нижегородской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Опасность орнитоза (от слова ornis - птица) заключается в возможности заражения человека воздушно-пылевым путем, либо при контакте с продуктами жизнедеятельности птицы. Восприимчивость человека к орнитозу высокая, заболевания встречаются круглый год с зимнее – весенней сезонностью, когда происходит оживление эпизоотического процесса среди птиц (обострение латентной инфекции, появление молодняка). Болеют в основном люди среднего и старшего возраста, дети – редко.

В настоящее время на территории Семенова специалисты приступили к осуществлению мероприятий, которые направлены на ликвидацию орнитоза. Территория всего Семеновского района признана неблагополучным пунктом по орнитозу (хламидиозу) до особого распоряжения.

Сейчас запрещается вывоз с территории Семенового городского округа вывоз птиц и мяса птиц, а также сбор и закладка яиц на инкубацию.

В управлении Россельхознадзора добавили, что ветеринарная служба уже предприняла экстренные меры и ликвидировала опасность распространения заболевания и заражения людей.

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