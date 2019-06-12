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Происшествия

Мальчик погиб под колесами автобуса в Выксе Нижегородской области

18 июня 2019 11:22  [85] Происшествия

Мальчик погиб под колесами автобуса в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 18 июня 2019 года.

Трагедия произошла накануне в 17:41 на ул. Вавилина. Водитель (1955 г.р., стаж 45 лет), управляя автобусом ПАЗ 32054 (маршруту №2), совершил наезд на пешехода, который ехал на самокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП погиб мальчик 2007 г.р., который был без сопровождения взрослых.

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