Мальчик погиб под колесами автобуса в Выксе Нижегородской области Происшествия

Мальчик погиб под колесами автобуса в Выксе Нижегородской области. Об этом сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 18 июня 2019 года.

Трагедия произошла накануне в 17:41 на ул. Вавилина. Водитель (1955 г.р., стаж 45 лет), управляя автобусом ПАЗ 32054 (маршруту №2), совершил наезд на пешехода, который ехал на самокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП погиб мальчик 2007 г.р., который был без сопровождения взрослых.