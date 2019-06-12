Межкомнатные двери от компании "МАРКЕТ ДВЕРИ"

На рынке в настоящее время представлено огромное количество дверей. Они могут изготавливаться из различных материалов. Среди них особое место занимают межкомнатные изделия с ламинированным покрытием. На странице https://market-dveri.ua/ru/laminirovannye-k636/ представлен широкий ассортимент таких изделий. Продукцию предлагает интернет-магазин "МАРКЕТ ДВЕРИ". Клиенты могут рассчитывать на следующие преимущества:

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Почему покупатели «МАРКЕТ ДВЕРИ» выбирают ламинированные двери?

Они изготавливаются из ДВП, покрытого специальной пленкой. Это искусственный материал, состоящий из целлюлозы и бумаги. Плюсы ламинированных дверей в их приемлемом весе и низкой стоимости. Изделия подойдут любому интерьеру, причём не только для дома, но и офисного помещения. Также внимания заслуживает широкая гамма цветов ламинированных дверей. Это позволяет без особых сложностей подобрать дверь, которая хорошо впишется в существующий интерьер.

Главным достоинством ламинированных дверей является их хорошая стойкость к внешним воздействиям. Если провести сравнение со шпоном, они почти не подвергаются износу. Такие двери устойчивы к воздействию влаги и не подвержены деформации, даже при длительном нахождении в помещении с высоким либо низким уровнем влаги.

Плёночное покрытие хорошо справляется с механическими повреждениями, которые часто наносят домашние питомцы.

Ещё ламинированные двери не подвергаются влиянию температуры, поэтому являются пожароустойчивыми, в отличие от конструкций из других материалов.

Такие двери экологичны, не выделяют вредных веществ. Поэтому могут применяться в образовательных, детских и лечебных учреждениях.

Двери с ламинированной плёнкой не требовательны к уходу. Чтобы удалить с их поверхности загрязнений, не нужно использовать специальные средства. Достаточно взять влажную губку или салфетку, использовать любую доступную бытовую химию.

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