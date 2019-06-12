Нижегородские ученые заявляют о возможности строительства в России регистратора гравитационных волн Общество

Ефим Хазанов Фото: Пресс-служба ИПФ РАН

Нижегородские ученые заявляют о возможности создания на территории России установки для регистрации гравитационных волн. Об этом сообщил журналистам замдиректора института прикладной физики российской академии наук (ИПФ РАН) в Нижнем Новгороде, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов.

По его словам, сейчас ИПФ РАН участвует в поддержке функционирования существующих в мире установок. Они есть в США и в Италии. Причем ИПФ РАН создал оптический изолятор Фарадея, который позволил повысить чувствительность установок. Данные установки позволили доказать существование гравитационных волн спустя 100 лет после того, как это предсказал Альберт Эйнштейн.

Помимо США и Италии аналогичный проект также реализуется в Японии. Как пояснил Ефим Хазанов, сейчас международное сообщество ученых заинтересовано в расширении географии, увеличении количества стран, где можно расположить установку для регистрации гравитационных волн. В качестве одной из потенциальных территорий рассматривается Россия.

Ефим Хазанов добавил, что из российских институтов, помимо нижегородского ИПФ РАН, в поддержке существующих зарубежных установок для регистрации гравитационных волн также участвует МГУ.

Стоимость создания установки в России составляет примерно $1 млрд. Нижегородский ученый рассказал, чем изобретение ИПФ РАН помогло проекту:

"Для детектора гравитационных волн очень важно, чтобы свет от лазера, который используется для детектирования, попадал в прибор, но назад ничего не возвращалось, поскольку иначе лазер "сбивается", начинает плохо работать", - пояснил Ефим Хазанов.

Он также сообщил, что специалисты ИПФ РАН в ходе экспериментов выяснили причину сбоя стандартных изоляторов на установках и создали изолятор, который работает без перебоев.