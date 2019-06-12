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Общество

Разметка около всех нижегородских школ будет нанесена к началу учебного года

18 июня 2019 14:12  [106] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Разметка около всех нижегородских школ будет нанесена к началу учебного года. Об этом сообщил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Роман Колосов на заседании постоянной комиссии Нижегородской думы по транспорту и связи 18 июня 2019 года.

По его словам, работы по нанесению разметки уже ведутся.

Роман Колосов отметил важность обновления разметки на пешеходных переходах у образовательных учреждений. Однако уточнил, что из экономии денежных средств она будет нанесена краской, а не термопластиком, который предусмотрен на дорогах с интенсивным движением.

Ранее сообщалось, что около школы №154 Нижнего Новгорода, где участились смертельные ДТП, установят дорожные знаки до начала нового учебного года-2019. Они смогут обезопасить учеников школы. По словам директора департамента транспорта администрации Нижнего Новгорода Елены Лекомцевой, техзадание на приведение участка улично-дорожной сети в соответствие с ГОСТами передано в городской Центр организации дорожного движения и ГИБДД.

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