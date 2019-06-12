"Нижегородская область планирует активно участвовать в разработке новой программы поддержки моногородов", - Глеб Никитин Экономика

18 июня 2019 года в Москве вице-премьер правительства России Виталий Мутко провёл заседание правительственной комиссии по региональному развитию Российской Федерации. В заседании принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Одной из главных тем заседания стала поддержка моногородов.

Как подчеркнул Виталий Мутко, сейчас разработан проект новой программы поддержки моногородов России, которых в стране более 300. Предыдущая программа поддержки заканчивается в этом году. В ходе заседания была отмечена ее эффективность и необходимость принятия новой программы. В работу по ее подготовке предложено включиться регионам.

Как отметил по итогам обсуждения Глеб Никитин, в Нижегородской области 12 монотерриторий и потребность в комплексной федеральной поддержке очень велика.

"Мы намерены внимательно изучить проект программы и при необходимости выдвинуть свои предложения". Всего за 2016-2018 годы было создано более 8 тысяч новых рабочих мест, что почти в 2 раза превысило утвержденное целевое значение. При этом плановые значения перевыполнены всеми моногородами области. В 2019 году планируется создание ещё около 2 тысяч рабочих мест. В результате уровень регистрируемой безработицы во всех моногородах Нижегородской области существенно ниже среднероссийского. Мы наблюдаем и серьезный рост инвестиционной активности. По итогам 2016-2018 годов в экономику моногородов вложено порядка 58 млрд рублей инвестиций в основной капитал, в текущем году планируется привлечь еще порядка 20 млрд рублей. Активно используется в Нижегородской области такой механизм поддержки городов как создание территорий опережающего социально-экономического развития ", - отметил Глеб Никитин.

Также губернатор рассказал о том, что значительные средства на поддержку моногородов направляются и из регионального бюджета.

"Всего на мероприятия в рамках региональной программы развития моногородов выделяется более 300 миллионов рублей ежегодно. Эти средства направляются на развитие инженерной инфраструктуры, малого бизнеса, здравоохранения, культуры, образования, поддержку сельского хозяйства и занятости населения. Повысить комфорт жизни в моногородах помогают федеральные программы благоустройства. Яркий пример в Нижегородской области – Выкса, где уже стартовала реализация проекта, победившего во Всероссийском конкурсе, который проводит Минстрой РФ", - отметил Глеб Никитин.

Напомним, моногородами Нижегородской области являются Заволжье, рабочий поселок Мухтолово, Навашино, Кулебаки, Ворсма, Первомайск, Павлово, Княгинино, Балахна, Выкса, Володарск и Решетиха. Последние два в 2019 году получили статус территории опережающего развития. Создание ТОСЭР, как отмечают в министерстве, позволит привлечь не менее 27 инвесторов с общим объемом инвестиций около 2 млрд рублей. При реализации проектов планируется создать порядка 950 новых рабочих мест.