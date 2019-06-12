Нижегородский АПК увеличил план по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур на 12% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Аграрии Нижегородской области во время весенне-полевых работ 2019 года увеличили план по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур на 12%. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона 18 июня.

На сегодняшнем заседании комитета по АПК ЗС НО депутаты заслушали информацию правительства Нижегородской области об итогах весенне-полевых работ. С докладом по этому вопросу выступил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов.

Он сказал, что яровой сев в Нижегородской области составил 604,5 тысячи га (100% к плану). В том числе посеяно 395,7 тысячи га яровых зерновых и зернобобовых культур (112% к плану), 4,3 тысячи га льна - долгунца (105%), 13,8 тысячи га сахарной свеклы (107%), 14,5 тысячи га картофеля (101%), 1 тысяча га овощей (100%), 16,8 тысячи га рапса ярового (100%) и 15,2 тысячи га подсолнечника на зерно (109%).

Посевная площадь без учета личного сектора составила 1,058 млн га (100% от запланированного объема).

Депутаты задали министру вопросы и высказались по данной теме. В частности, депутат Николай Шкилев обратил внимание на необходимость привлечения федеральных средств в виде субсидий для поддержки сельского хозяйства. Также, по его словам, важно вести разъяснительную работу среди фермеров по видам государственной поддержки отрасли, которые существуют на сегодняшний день.

"Значение весенне-полевых работ трудно переоценить. От того, насколько грамотно они будут проведены, зависит будущий урожай, то есть реализация тех задач, которые поставлены перед отраслью. Поэтому депутаты Законодательного собрания вместе с профильным министерством ведут регулярную работу по каждому району или округу, чтобы при необходимости оказать поддержку селянам", - сказал председатель комитета Игорь Тюрин.

Руководитель профильного комитета особо отметил, что с начала 2019 года сельскохозяйственными товаропроизводителями региона приобретено 40 тракторов, в том числе 10 единиц по федеральному лизингу.

"Очень важно, что эта система работает и приносит пользу для развития сельскохозяйственной отрасли", - подчеркнул Игорь Тюрин.