Последние новости рубрики Общество
18 июня 2019 15:22  [5] Проект избавления от страха смерти "Сад имени" запустят в нижегородском крематории
18 июня 2019 14:58  [63] Нижегородский АПК увеличил план по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур на 12%
18 июня 2019 14:50  [103] Подрядчик по благоустройству нижегородского "Сквера им.1905 года" постарается выполнить работы за 60 дней
18 июня 2019 14:31  [137] Грозы, ливни и град вы ближайшие 3 часа могут вызвать ЧС в Нижнем Новгороде
18 июня 2019 14:12  [105] Разметка около всех нижегородских школ будет нанесена к началу учебного года
18 июня 2019 13:54  [211] Нижегородские ученые заявляют о возможности строительства в России регистратора гравитационных волн
18 июня 2019 13:39  [167] "Проблему пробок на Гагарина для частников решили с помощью светофоров", - Николай Сатаев
18 июня 2019 13:19  [143] Господдержка фермеров: кому будут давать гранты в Нижегородской области?
18 июня 2019 12:26  [196] Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 26 июня
18 июня 2019 10:01  [209] Хламидиоз у птиц выявлен в Семенове Нижегородской области; опасность заражения людей ликвидирована
Общество

Нижегородский АПК увеличил план по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур на 12%

18 июня 2019 14:58  [63] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Аграрии Нижегородской области во время весенне-полевых работ 2019 года увеличили план по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур на 12%. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона 18 июня.

На сегодняшнем заседании комитета по АПК ЗС НО депутаты заслушали информацию правительства Нижегородской области об итогах весенне-полевых работ. С докладом по этому вопросу выступил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов.

Он сказал, что яровой сев в Нижегородской области составил 604,5 тысячи га (100% к плану). В том числе посеяно 395,7 тысячи га яровых зерновых и зернобобовых культур (112% к плану), 4,3 тысячи га льна - долгунца (105%), 13,8 тысячи га сахарной свеклы (107%), 14,5 тысячи га картофеля (101%), 1 тысяча га овощей (100%), 16,8 тысячи га рапса ярового (100%) и 15,2 тысячи га подсолнечника на зерно (109%).

Посевная площадь без учета личного сектора составила 1,058 млн га (100% от запланированного объема).

Депутаты задали министру вопросы и высказались по данной теме. В частности, депутат Николай Шкилев обратил внимание на необходимость привлечения федеральных средств в виде субсидий для поддержки сельского хозяйства. Также, по его словам, важно вести разъяснительную работу среди фермеров по видам государственной поддержки отрасли, которые существуют на сегодняшний день.

"Значение весенне-полевых работ трудно переоценить. От того, насколько грамотно они будут проведены, зависит будущий урожай, то есть реализация тех задач, которые поставлены перед отраслью. Поэтому депутаты Законодательного собрания вместе с профильным министерством ведут регулярную работу по каждому району или округу, чтобы при необходимости оказать поддержку селянам", - сказал председатель комитета Игорь Тюрин.

Руководитель профильного комитета особо отметил, что с начала 2019 года сельскохозяйственными товаропроизводителями региона приобретено 40 тракторов, в том числе 10 единиц по федеральному лизингу.

"Очень важно, что эта система работает и приносит пользу для развития сельскохозяйственной отрасли", - подчеркнул Игорь Тюрин.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph