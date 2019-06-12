Проект избавления от страха смерти "Сад имени" запустят в нижегородском крематории Общество

Фото: организаторы

Проект избавления от страха смерти под названием "Сад имени" запустят в нижегородском крематории 6 июля 2019 года, начало в 14:00.

Как сообщают организаторы, "Сад имени" ─ это общественный мемориальный комплекс, созданный художниками Артемом Филатовым и Алексеем Корси во внутреннем дворе частного крематория (ул. Зайцева, 27).

Авторская концепция отсылает к культуре природных захоронений, традиции развеивания праха и эко-кладбищам. Проект задуман как функционирующий ботанический сад, рассчитанный на непрерывную трансформацию во временной перспективе. Являющаяся его частью звуковая инсталляция основывается на современных ритуальных формах, представлениях о телесности и виртуальности памяти.

Отметим, что в 12:30 будет организован автобусный трансфер от пл. Минина и Пожарского до крематория. Чтобы воспользоваться трансфером, можно зарегистрироваться на экскурсию в соцсетях https://www.facebook.com/nameground и https://vk.com/namegarden.

СПРАВКА:

Проект касается одной из фундаментальных основ человеческого существования – страха смерти. В качестве избавления от боязни часто используется "парадоксальная интенция" – сближение с предметом страха. Отталкиваясь от эволюции отношения к смерти в разные эпохи, авторы создают пространство, предполагающее новый модус отношения к тематике возвышенного. Эта тематика трактуется ими в качестве символического бессмертия как формы, присущей эпохе антропоцена. Для создания подобного пространства авторы используют новейшие технологии и привлекают компетентных специалистов из таких разнообразных областей как биология (в том числе, ботаника), акустика и компьютерное программирование.

Зайдя на сайт, который является неотъемлимым элементом проекта, пользователь сможет зарегистрировать имя ушедшего близкого человека в виртуальной базе Сада и символически идентифицировать с ним то из растений, с которым у него ассоциируется покойный. А поскольку сад включает в себя зоны лесов, полей и болот, то личные воспоминания любого из посетителей о его близких будут соотнесены с экосистемой, ассоциируемой с их образом. Лишенный эпитафий "Сад имени" таким образом станет территорией виртуальной памяти, размывающей границы телесности в пост-материальном мире.