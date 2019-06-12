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Общество

Три планеты смогут увидеть нижегородцы на ночном небе 18 июня

18 июня 2019 16:15  [71] Общество

Фото: с сайта Московского планетария

Три планеты смогут увидеть нижегородцы на ночном небе 18 июня 2019 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Нижегородском планетарии.

В июне самым ярким объектом ночного неба является Юпитер. Он хорошо наблюдается даже невооруженным глазом. Как пояснил старший научный сотрудник планетария Алексей Киселев, Юпитер сейчас находится в фазе противостояния с Солнцем.

"Увидев Юпитер, вы не ошибетесь, что это он, потому что ярче объекта сейчас на небе нет. В полночь он находится в южной стороне неба, вечером – на юго-востоке, под утро – на юго-западе", - сообщил Алексей Киселев.

Он добавил, что Юпитер медленно движется по небесному своду, поэтому из года в год его можно увидеть в разное время.

Кроме того, 18 июня в 21:00 астрономы ожидают сближения (на расстояние меньше четверти диска Луны) Меркурия и Марса в созвездии Близнецы. Это явление можно будет наблюдать с Земли в течение часа, после чего планеты скроются за горизонтом.

Однако, Алексей Киселев заявил, что в Нижнем Новгороде увидеть это сближение практически нереально.

"Дело в том, что в наших широтах вероятность засечь Меркурий и Марс минимальна. У них очень слабый блеск. На юге солнце заходит перпендикулярно, у нас заход солнца – по касательной. Если нижегородцы и увидят эти планеты, то на самом горизонте после захода солнца", - сказал сотрудник планетария.

 

 

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