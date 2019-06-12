Прокуратура предостерегает: нижегородские автосалоны, возможно, стали применять незаконные финансовые схемы Общество

Прокуратура Нижегородской области предупреждает граждан, что некоторые автосалоны, возможно, стали применять незаконные финансовые схемы. Они связаны с "обналичиванием" денежных средств. То есть автосалон может отказать покупателю в оплате банковской картой.

ПОСЛЕДСТВИЯ.

Вероятность грабежа:

В случае перевозки крупной суммы наличных денег до автосалона клиент может стать жертвой кражи, грабежа или разбойного нападения.

Невозможность взыскать убытки:

Автосалон может по согласованию с покупателем или даже не ставя его в известность оформить документы по продаже автомобиля от имени фирмы-однодневки, которая используется в целях незаконного "обналичивания". При выявлении в дальнейшем несоответствия комплектации транспортного средства условиям договора, необходимости возврата внесенной за автомобиль предоплаты или возникновения иных споров все претензии покупатель сможет предъявить только к фирме-однодневке, взыскать с которой сумму убытков даже по решению суда скорее всего будет невозможно.

Обязанность выплаты налога за доход в натуральной форме.

В других случаях поступление оплаты может быть оформлено не от покупателя, а от фирмы-однодневки, которая перечисляет оплату на расчетный счет автосалона якобы по поручению покупателя. В этом случае покупатель будет считаться получившим доход в натуральной форме в сумме стоимости автомобиля и обязан будет уплатить налог в размере 13 % от этой суммы.

Получение поддельного чека.

Для незаконного "обналичивания" автосалоном вместо реального кассового чека покупателю могут выдать его "суррогат". При возникновении спора с автосалоном подтвердить факт оплаты автомобиля в таком случае будет затруднительно.

Проверить подлинность кассового чека можно бесплатно по его реквизитам с использованием общедоступных приложений для смартфонов, таких как "Проверка кассового чека" ФНС России. Если чек окажется подложным, следует обращаться в налоговые органы, которые могут наложить на продавца штраф в сумме незаконно полученных денег.

Обязанности продавцов в части приема к оплате банковских карт.

В соответствии с законодательством о защите прав потребителей крупные магазины, выручка которых превышает 40 млн рублей в год, обязаны принимать к оплате банковские карты.

За неисполнение данной обязанности предусмотрен штраф в размере до 50 тысяч рублей.

В случае неправомерного отказа автосалона в принятии к оплате банковской карты, покупатель может следует обратится в Роспотребнадзор или прокуратуру Нижегородской области (в том числе через Интернет-приемную на сайте).