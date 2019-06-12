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Бизнес

Альфа-Банк организовал доставку карт в день заказа

18 июня 2019 18:05  [48] Бизнес

Альфа-Банк начал доставлять заказанные через Интернет именные карты в день заказа. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Услуга быстрой доставки действует как для дебетовых, так и для кредитных карт. Выездной банковский представитель поможет оформить документы, выдаст карту, проконсультирует по тарифам и условиям ее использования, поможет активировать карту и установить мобильное приложение.

"Быстрая доставка карты - это не просто преимущество Альфа-Банка, это насущная необходимость для успешной работы на банковском рынке. Уже сейчас до 20% наших клиентов не хотят и не могут ждать доставки дольше, чем несколько часов. Теперь они будут получать свои карты Альфа-Банка в день заполнения анкеты", - сказал руководитель департамента онлайн-продаж Альфа-Банка Александр Солонин.

Помимо доставки в день заказа, клиент может выбрать любой удобный ему день, время и место доставки. Средний срок доставки дебетовой карты Альфа-Банка составляет два дня, кредитной карты - 1,5 дня. Около 85% клиентов Альфа-Банка получают карту в течение первых двух дней после заполнения анкеты.

Заполнить анкету для оформления карты можно на сайте банка по адресу alfabank.ru/get-money/credit-cards/ для кредитных карт и alfabank.ru/everyday/debit-cards/ для дебетовых. Чтобы получить карту в тот же день, необходимо оформить заявку до 14:00. Услуга доступна в 30 крупнейших городах России, где уже действует доставка карт Альфа-Банка.

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