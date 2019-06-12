Павел Колобков и Глеб Никитин обсудили вопросы проведения международного форума "Россия - спортивная держава" Спорт

Фото: Александр Воложанин

18 июня 2019 года в Москве министр спорта России Павел Колобков провёл совещание по вопросам организации и проведения международного форума "Россия - спортивная держава". В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Напомним, что форум пройдёт в Нижнем Новгороде в первой декаде октября. По решению Президента России Владимира Путина форум "Россия - спортивная держава" будет проводиться ежегодно.

"Сейчас обсудили подготовку к форуму. Отмечу, что мы находимся в рамках запланированных сроков. Рассмотрели программу мероприятия, в ходе которого будем обсуждать и развитие массового спорта. Второй вопрос сегодняшнего совещания связан с созданием Ледового дворца рядом со стадионом. Надеемся уже в этом году заложить камень в основание строительства, и в ближайшие два года построить Ледовый дворец на 12 тысяч зрителей", - сказал Павел Колобков.

"Для нас огромная честь принимать форум "Россия – спортивная держава". Стоит задача провести его на самом высоком уровне. Центром станет территория создаваемого спортивно-культурного кластера на Стрелке. Мы уже активно развиваем пространство около стадиона, там открылась развлекательная площадка, которую посетили более 50 000 человек", - отметил по итогам совещания Глеб Никитин.

"Естественно, что проведение форума придаст дополнительный импульс развитию данной территории. Также рассчитываем на то, что сможем претендовать на ежегодное проведение данного события. Всего планируется более 2 тысяч участников. Мы большое внимание уделяем содержательной программе, чтобы это было интересно не только спортивным представителям, представителям спортивного бизнеса, индустрии спорта, но и нижегородцам. Обязательно планируем проводить в рамках форума активности для всех желающих, спортивные, развлекательные и культурные мероприятия, которые позволят сделать жизнь в городе ярче и интереснее", - добавил глава региона.

Также Глеб Никитин рассказал о ходе реализации федерального проекта "Спорт – норам жизни" национального проекта "Демография". "В рамках проекта в Нижегородской области в 2019 году планируется установить 15 современных ворк-аут площадок и один большой спорткомплекс под открытом небом. Уже определены места размещения площадок. Мы старались выбрать территории, где такие комплексы были бы наиболее востребованы, и эффект от их присутствия ощутили как можно больше людей. Задачу, чтобы результат от реализации нацпроектов, прежде всего, почувствовали жители, перед нами ставит Президент", - сказал глава региона.