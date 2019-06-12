Определены победители конкурса региональных журналистов "Вместе в цифровое будущее" Общество

"Ростелеком" в партнерстве с Ericsson подвел итоги VIII конкурса региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее". В нем участвовали штатные и внештатные журналисты региональных СМИ, региональных вкладок федеральных массмедиа, а также представители блогосферы. Победители, занявшие в федеральном этапе конкурса первое место в каждой из основных номинаций, и призеры спецноминаций осенью посетят штаб-квартиру компании Ericsson.

На конкурс было представлено свыше 1800 работ, посвященных инновационным разработкам и технологическим новинкам в телекоммуникационной и ИТ-отрасли. Самыми активными традиционно оказались журналисты из Центрального, Уральского и Приволжского федеральных округов.

Наибольшей популярностью пользовались номинации "Интернет-СМИ" (660 материалов) и "ТВ и радио" (478 сюжетов). В номинацию "Печатная пресса" подано 449 статей, в "Социальные медиа" — 131 публикация. В спецноминации "5G — платформа новых возможностей" от партнера конкурса компании Ericsson журналисты зарегистрировали 65 работ, в спецноминации "Ростелекома" "Биометрия — путь к цифровой идентичности" — 88.

Материалы журналистов на федеральном уровне оценивали: редактор отдела телекоммуникаций РБК Анна Балашова, специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Татьяна Белякова, руководитель направления "Цифровая экономика" редакции "Стратегические цели развития" ТАСС Екатерина Казаченко, руководитель контент-студии Habr.com Антон Поляков, основатель и руководитель информационно-познавательного сайта BigPikcha.ru Сергей Барышников, директор по маркетингу Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Лада Четина, директор по коммуникациям Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Татьяна Оберемова, директор департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком" Кира Кирюхина, директор блока цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" Иван Беров.

"Инновационные технологические решения в регионах зачастую гораздо ближе к людям. Важно, чтобы региональные журналисты и блогеры как можно больше рассказывали о новых проектах и делились своим видением ситуации. Ведь именно они объясняют читателям и зрителям смысл происходящих изменений. Без их посредничества технологии иногда могут казаться довольно непонятными. Такая разъяснительная работа журналистов пригодится и в будущем при реализации национальной программы "Цифровая экономика", - прокомментировала руководитель направления "Цифровая экономика" редакции "Стратегические цели развития" ТАСС Екатерина Казаченко.

В церемонии награждения в Москве приняли участие более 30 претендентов на главную победу в четырех номинациях и двух спецноминациях.

"В этом году конкурс оказался на пике популярности, собрав без малого две тысячи работ. Наш творческий проект не только задает тренды в медиасфере, но и выступает индикатором цифровых преобразований в стране. Мы видим огромный интерес регионов к технологиям на основе 5G и биометрии, индустриального интернета и интернета вещей. И наши участники — в авангарде продвижения инноваций в России. Лучшие из них получили сегодня признание профессионального сообщества и экспертов в области журналистики. Это больше чем победа. От души поздравляю победителей и желаю им новых творческих успехов", — сказала директор департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком" Кира Кирюхина.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

Печатная пресса

1 место — Анна Лапина, "Не стоит "смотреть на котиков". На Урале выросло количество кибератак", Коммерсантъ-Урал, Екатеринбург;

2 место — Наталья Афанасьева, "Долгая дорога к цифре", журнал "IT-News", Чебоксары;

3 место — Полина Огородникова, "Угадай мелодию... птиц", газета "Вечерний Петербург".

Радио и телевидение

1 место — Алина Файзулдаева, "Киборги среди нас", телеканал "Москва 24";

2 место — Ирина Локтева, "Как подготовиться к работе, которой еще не существует?!", студия "Алиен", Казань;

3 место — Патимат Бурзиева, "Дагестанский пастух Абдурахман Кадинаев стал популярным блогером", РГВК "Дагестан", Махачкала.

Интернет-СМИ

1 место — Диана Авакян, "В нынешней парадигме деревня умирает": аспирант КФУ отказался от работы в Google, чтобы вовлекать сельских жителей в цифровую экономику", ИА "Татар-информ", Казань;

2 место — Надежда Колосова, "На Ставрополье в июне начнут испытывать биопротезы, созданные по собственной технологии", ФГУП "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)", Ставрополь;

3 место — Ирина Бочарова, "Цифровые офицеры в Рязани – кто и зачем?", РИА "7 новостей", Рязань.

Социальные медиа

1 место — Ирина Коткина, "В нашем чуме поселился замечательный SenSat", неофициальный блог НАО "ЧУМотека", Нарьян-Мар;

2 место — Ольга Иванова (Дарган), "Вся правда о дистанционном образовании детей-инвалидов", Les.Media, Ставрополь;

3 место — Евгений Ващенко, "Есть оптика на Курилы", портал Zeka.Su, Владивосток.

Победителем в спецноминации Ericsson "5G — платформа новых возможностей" стал сюжет Наталии Чертковой (филиал ВГТРК ГТРК "Томск") "Гигабиты информации с помощью света для 5G и интернета-вещей".

"СМИ дают людям знания обо всем происходящем в мире высоких технологий и помогают понять, какие преимущества можно получить от использования новых услуг. Выступая партнером конкурса в этом году, компания Ericsson учредила свою специальную номинацию под названием “5G — платформа новых возможностей”, чтобы отметить вклад журналистов в распространение информации о технологиях связи нового поколения. Мы создаем передовые продукты и решения в области 5G и стремимся максимально раскрыть потенциал будущих сетей, которые будут играть важнейшую роль в жизни людей, развитии всех отраслей и общества в целом", — подчеркнул президент Ericsson в России Себастиан Толстой.

Победителем спецноминации "Ростелекома" "Биометрия — путь к цифровой идентичности" стала публикация Ирины Силантьевой (РБК "Краснодар") "Банк без офисов: как на Кубани запускают систему удаленной идентификации".

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.