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Экономика

Глава Вадского сельсовета самовольно увеличил стоимость контракта по благоустройству спортплощадки

19 июня 2019 10:23  [70] Экономика

Глава администрации Вадского сельсовета самовольно увеличил стоимость контракта по благоустройству спортплощадки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 19 июня 2019 года.

В нарушение требований федерального закона "О контрактной системе", изменение условий контракта не допускается. При этом, глава администрации сельсовета заключил дополнительное соглашение к нему, повысив его цену на 253 тысячи рублей в связи с увеличением объема работ, которые не указаны в документации о закупке.

По результатам проверкой межрайонной прокуратурой в отношении главы администрации сельсовета возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта), которое направлено с материалами проверки в региональное УФАС.

Кроме того, руководителю подрядной организации внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства о закупках.

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