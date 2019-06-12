Глава Вадского сельсовета самовольно увеличил стоимость контракта по благоустройству спортплощадки Экономика

Глава администрации Вадского сельсовета самовольно увеличил стоимость контракта по благоустройству спортплощадки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 19 июня 2019 года.

В нарушение требований федерального закона "О контрактной системе", изменение условий контракта не допускается. При этом, глава администрации сельсовета заключил дополнительное соглашение к нему, повысив его цену на 253 тысячи рублей в связи с увеличением объема работ, которые не указаны в документации о закупке.

По результатам проверкой межрайонной прокуратурой в отношении главы администрации сельсовета возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта), которое направлено с материалами проверки в региональное УФАС.

Кроме того, руководителю подрядной организации внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства о закупках.