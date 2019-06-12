Глава Вадского сельсовета самовольно увеличил стоимость контракта по благоустройству спортплощадки

Глава администрации Вадского сельсовета самовольно увеличил стоимость контракта по благоустройству спортплощадки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 19 июня 2019 года.
В нарушение требований федерального закона "О контрактной системе", изменение условий контракта не допускается. При этом, глава администрации сельсовета заключил дополнительное соглашение к нему, повысив его цену на 253 тысячи рублей в связи с увеличением объема работ, которые не указаны в документации о закупке.
По результатам проверкой межрайонной прокуратурой в отношении главы администрации сельсовета возбуждено административное дело по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (нарушение порядка заключения, изменения контракта), которое направлено с материалами проверки в региональное УФАС.
Кроме того, руководителю подрядной организации внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства о закупках.
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